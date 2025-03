Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg újra Magyarországon.","shortLead":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg...","id":"20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"e627ae78-ba08-4c8c-88b1-2fa2d392fffa","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","timestamp":"2025. március. 09. 21:29","title":"Hatalmas gödröt ástak Bábolna mellett, 1400 szarvasmarhát öltek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem 16 kilométert tettek meg a 1,5 méter széles csőben. Az eset jól mutatja, miért fontos, hogy az Egyesült Államok megossza a titkosszolgálati információit Kijevvel.","shortLead":"Csaknem 16 kilométert tettek meg a 1,5 méter széles csőben. Az eset jól mutatja, miért fontos, hogy az Egyesült Államok...","id":"20250309_Gazvezetekeken-atkuszva-tamadtak-hatba-az-ukranokat-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0fe7a171-740d-4e8c-aa0c-4bae14612852","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Gazvezetekeken-atkuszva-tamadtak-hatba-az-ukranokat-az-oroszok","timestamp":"2025. március. 09. 17:58","title":"Videón: gázvezetékeken átkúszva támadták hátba az ukránokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","id":"20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43.jpg","index":0,"item":"cbe2fa14-6256-48a3-a52f-f0f03d47de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","timestamp":"2025. március. 08. 17:09","title":"David Pressman: A magyar kormány stratégiai hibát követett el velem szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump hajlik rá, hogy az oroszokkal szoros kapcsolatot ápoló Magyarországra küldje az amerikai katonákat – írja a brit lap.","shortLead":"Trump hajlik rá, hogy az oroszokkal szoros kapcsolatot ápoló Magyarországra küldje az amerikai katonákat – írja...","id":"20250308_Trump-amerikai-csapatokat-vonhat-ki-Nemetorszagbol-Magyarorszagra-kuldheti-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"4a31df68-8113-4757-8ad2-dcc895b893d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Trump-amerikai-csapatokat-vonhat-ki-Nemetorszagbol-Magyarorszagra-kuldheti-oket","timestamp":"2025. március. 08. 10:10","title":"Telegraph: Donald Trump amerikai csapatokat vonhat ki Németországból, Magyarországra küldheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0344d9d-b863-4cc1-a275-7f2e43ec9993","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zsenik különc, bogaras világába tekinthetünk be a Centrál Színházban.","shortLead":"A zsenik különc, bogaras világába tekinthetünk be a Centrál Színházban.","id":"20250308_hvg-Central-szinhaz-kisszinpad-David-Auburn-Egy-bizonyitas-korvonalai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0344d9d-b863-4cc1-a275-7f2e43ec9993.jpg","index":0,"item":"1ab170fc-bc82-48c0-905f-725dda780395","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-Central-szinhaz-kisszinpad-David-Auburn-Egy-bizonyitas-korvonalai","timestamp":"2025. március. 08. 16:15","title":"Visszatér a színpadra Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia, akik a Nemzeti Színházban lezuhantak a díszletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. Póda Tamással, a vállalat kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely...","id":"20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7.jpg","index":0,"item":"6da29413-4bf4-4170-af1e-2422e98720cd","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 08:30","title":"Dr. MI szól, ha baj van: így értékel laborvizsgálatokat egy magyar algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak jóslatokba.","shortLead":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak...","id":"20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28.jpg","index":0,"item":"0f274da2-11bf-440e-af14-e06bd6165908","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","timestamp":"2025. március. 08. 21:25","title":"Jól reagál a kezelésre Ferenc pápa, az állapota lassan, de javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]