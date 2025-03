Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0c02848-0acf-4c1d-865d-efa6d237b090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem minden marad a régiben.","shortLead":"Majdnem minden marad a régiben.","id":"20250310_Az-uj-Bond-ferfi-lesz-es-brit-allitja-a-007-es-uj-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c02848-0acf-4c1d-865d-efa6d237b090.jpg","index":0,"item":"7d29c4ef-b00a-4073-8842-99adadb30f66","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Az-uj-Bond-ferfi-lesz-es-brit-allitja-a-007-es-uj-tulajdonosa","timestamp":"2025. március. 10. 08:28","title":"Az új Bond férfi lesz és brit – állítja az Amazon, a 007-es tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben, ahol a termékeket előállítják, hogyan és milyen módon tudják növelni a hatékonyságot, gyűjteni az adatokat vagy épp csökkenteni a károsanyag-kibocsájtást. Legújabb podcastunkban a jelenből pillantunk a jövő felé meghívott szakértőnkkel, akivel a legújabb agrártechnológiai megoldásokról is beszélgetünk.","shortLead":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben...","id":"20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170.jpg","index":0,"item":"4b4cc7a7-073a-4d0e-ad63-58a692939a8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","timestamp":"2025. március. 11. 13:30","title":"Önjáró robotok, drónok és visszaellenőrizhető termékek: így digitalizálódik a mezőgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","shortLead":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","id":"20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5.jpg","index":0,"item":"f3eb2dc9-0df1-4315-9374-621cdce38717","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 10. 08:44","title":"Az USA szerint Ukrajna készen áll az előrelépésre a tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek megoldása a kormány kezében van. Ha Orbán Viktor hétvégi szavait szó szerint értelmezzük, akkor a kormány elkötelezett a jogállamisági hibák orvoslására. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem amit tesz. És így már nem olyan rózsás a helyzet.","shortLead":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek...","id":"20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"d925b80c-1906-4c84-ba85-b3b4254045e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","timestamp":"2025. március. 10. 16:10","title":"Orbán tényleg bejelentette a jogállamiság helyreállítását és a korrupció megszüntetését? Csak a kezét figyeljék!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő klinikai kórképe azonban továbbra is összetett.","shortLead":"Az egyházfő klinikai kórképe azonban továbbra is összetett.","id":"20250310_vatikan-ferenc-papa-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51.jpg","index":0,"item":"4b6ede6d-13cc-4664-9de3-f36a6d62face","keywords":null,"link":"/elet/20250310_vatikan-ferenc-papa-betegseg","timestamp":"2025. március. 10. 21:11","title":"Ferenc pápa túl van a közvetlen életveszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: egykepolitika, véleményes, békeosztalék, szankcióakció, premiNER.","shortLead":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én...","id":"20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"a2cb4dfd-780c-4c60-a225-df1519fc4851","keywords":null,"link":"/360/20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. március. 09. 19:18","title":"Volt már a földön ennél idiotisztikusabb korszak? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább a kórházi ellátásra nem lehetett panaszuk. ","shortLead":"De legalább a kórházi ellátásra nem lehetett panaszuk. ","id":"20250310_Feher-Lotusz-forgatas-hasmenes-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"2260994f-520f-4c93-9b05-b37dd1c99154","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Feher-Lotusz-forgatas-hasmenes-korhaz","timestamp":"2025. március. 10. 14:32","title":"Folyton hasmenésük volt a Fehér Lótusz sztárjainak, mialatt Thaiföldön forgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]