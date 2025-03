Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek megoldása a kormány kezében van. Ha Orbán Viktor hétvégi szavait szó szerint értelmezzük, akkor a kormány elkötelezett a jogállamisági hibák orvoslására. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem amit tesz. És így már nem olyan rózsás a helyzet.","shortLead":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek...","id":"20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"d925b80c-1906-4c84-ba85-b3b4254045e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","timestamp":"2025. március. 10. 16:10","title":"Orbán tényleg bejelentette a jogállamiság helyreállítását és a korrupció megszüntetését? Csak a kezét figyeljék!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak a nyilvánosság elé. Szeretettel külföldről sorozatunk szerzője átfogó mérleget vont.","shortLead":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak...","id":"20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb.jpg","index":0,"item":"28dd9b4a-56bc-4484-97a8-bb6c6315ec2d","keywords":null,"link":"/360/20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","timestamp":"2025. március. 11. 18:30","title":"Most már látható, támogatják-e a vajdasági magyarok a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tiltakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására. A legtöbben hitelt törlesztenek belőle.","shortLead":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására...","id":"20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a.jpg","index":0,"item":"51f90e7d-05ee-474a-969a-3a162546d878","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. március. 11. 11:33","title":"Milliárdokat vettek ki nyugdíjcélú megtakarításaikból a magyarok, hogy ingatlanjukra fordítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","shortLead":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","id":"20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7.jpg","index":0,"item":"6e2464d7-d53d-4f81-bc4b-df9cd7549cca","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","timestamp":"2025. március. 12. 11:20","title":"Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyet magának és egyet az unokájának.","shortLead":"Egyet magának és egyet az unokájának.","id":"20250312_Trump-tamogatja-Muskot-vett-ket-Teslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643.jpg","index":0,"item":"c42a018c-31e8-4b9f-9c4c-6c62b36b34f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Trump-tamogatja-Muskot-vett-ket-Teslat","timestamp":"2025. március. 12. 08:23","title":"Trump közvetlenül támogatja Muskot – vett két Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megtárgyalása is naprenden van.","shortLead":"Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megtárgyalása is naprenden van.","id":"20250311_fegyverkezes-ukrajna-haboru-europai-vezerkari-fonokok-parizs-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"24710f6f-c014-453f-a28e-3d8ff56f85dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_fegyverkezes-ukrajna-haboru-europai-vezerkari-fonokok-parizs-talalkozo","timestamp":"2025. március. 11. 11:17","title":"Párizsban tárgyalnak a fegyverkezésről 30 európai ország vezérkari főnökei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 10. 13:30","title":"A siker kulcsa az egyediség: a kiskereskedelmi szektor legjobbjait díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]