[{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is értékes a demokrácia, ha egyszer szétverik a modern államot, aligha lehet új életre kelteni – magyarázza Jeffrey Kopstein, a Kaliforniai Egyetem politológusa, aki szerint a Nyugat alvajáróként támolygott bele a szakadékba.","shortLead":"Bármennyire is értékes a demokrácia, ha egyszer szétverik a modern államot, aligha lehet új életre kelteni – magyarázza...","id":"20250311_Jeffrey-Kopstein-Der-Spiegel-Trump-Orban-allam-demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"2d765294-da03-426a-8b6a-96ec4a247666","keywords":null,"link":"/360/20250311_Jeffrey-Kopstein-Der-Spiegel-Trump-Orban-allam-demokracia","timestamp":"2025. március. 11. 15:15","title":"Amerikai professzor a Der Spiegelnek: Trump az államra még nagyobb veszélyt jelent, mint a demokráciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt indult nyomozás.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni...","id":"20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"a0e24789-528a-491b-888e-3c671c858234","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","timestamp":"2025. március. 11. 16:14","title":"„Embert, különösen rendőrt” akart ölni egy nő – ezért dördült lövés a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar kiépíteni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar...","id":"20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228.jpg","index":0,"item":"8c113d49-0dd1-41af-9a01-1ce89758a015","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","timestamp":"2025. március. 12. 08:16","title":"A függetlenségpárti ellenzék nyerte a grönlandi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados többségének jóváhagyása sem. Az Orbánék számára kényelmes rendeleti kormányzást is könnyítik az Alaptörvény módosításával, bár a Fidesz-frakció szerint ami könnyítésnek látszik, valójában szigorítás.","shortLead":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados...","id":"20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"4e377b04-0111-421a-b1c3-d9948a383f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 10:39","title":"Rejtett módosítás az Alaptörvényben: akár kisebbségi kormányként is fenntarthatja a Fidesz a veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki szóvivő szerint sérül a demokrácia, ha nem indulhat a választásokon a szélsőjobboldali politikus.","shortLead":"Az orosz elnöki szóvivő szerint sérül a demokrácia, ha nem indulhat a választásokon a szélsőjobboldali politikus.","id":"20250311_Kreml-Georgescu-Oroszorszag-Romania-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de.jpg","index":0,"item":"5416a45e-521c-4dc6-b854-4060c24f745b","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Kreml-Georgescu-Oroszorszag-Romania-elnokvalasztas","timestamp":"2025. március. 11. 14:44","title":"A Kreml szerint Georgescu nélkül nem legitim a román elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","shortLead":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","id":"20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"6b376fa8-40bb-4eda-96da-f67dc6fa17fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","timestamp":"2025. március. 12. 17:29","title":"„Huhogók rágalmairól” beszél Nagy Márton tárcája, miután fel merték tenni a kérdést, hogy mire megy el a szolidaritási adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt munkáltatójára nem mondhat negatív dolgokat. A bíró a cégnek adott igazat.","shortLead":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt...","id":"20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce.jpg","index":0,"item":"17be7aac-776a-43f6-adb2-285a6a70117b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","timestamp":"2025. március. 13. 10:03","title":"Betiltatta a Meta a volt alkalmazottja könyvét, amely a Facebook viselt dolgairól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]