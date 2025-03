Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","shortLead":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","id":"20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2.jpg","index":0,"item":"04cc35d1-3614-4b8d-9d43-da5a1021b359","keywords":null,"link":"/sport/20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 23:43","title":"Dráma Liverpoolban, tizenegyesekkel jutott tovább a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d57dd9-42a0-4596-be4f-c585de562e5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak a kutatók arra, hogy az élet még extrém körülmények között, például óriási nyomás alatt is képes virágozni.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak a kutatók arra, hogy az élet még extrém körülmények között, például óriási nyomás alatt is...","id":"20250312_mariana-arok-vizsgalat-uj-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d57dd9-42a0-4596-be4f-c585de562e5c.jpg","index":0,"item":"497d9927-d381-4e1d-b5e1-00ea48bc8d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mariana-arok-vizsgalat-uj-fajok","timestamp":"2025. március. 12. 08:03","title":"7000+ új fajt találtak a tudósok a világ legmélyebb pontján, a Mariana-árokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni a GTA 6 konzolos változatáért.","shortLead":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni...","id":"20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad.jpg","index":0,"item":"c2d6b0cd-8cbc-4900-8580-7ff0083bb430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","timestamp":"2025. március. 13. 13:03","title":"Kiszivárgott a GTA 6 ára, zsebbenyúlós lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c.jpg","index":0,"item":"0de4dfa7-985b-4016-95b5-ef63d029cf30","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","timestamp":"2025. március. 12. 17:10","title":"Lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről és meghalt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41658224-e137-4344-947f-dded8d266ee8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is van i3 szedán, de csak Kínában. ","shortLead":"Most is van i3 szedán, de csak Kínában. ","id":"20250312_Elso-hivatalos-fotokon-a-debreceni-BMW-testvere-az-uj-i3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41658224-e137-4344-947f-dded8d266ee8.jpg","index":0,"item":"fd0fb95a-757e-4ba5-9977-3571ae84a70a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Elso-hivatalos-fotokon-a-debreceni-BMW-testvere-az-uj-i3-as","timestamp":"2025. március. 12. 20:20","title":"Első hivatalos fotókon a debreceni BMW testvére, az új i3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fiatalok védelmét szolgálni hivatott új funkciókat jelentett be a TikTok, melyek a szülők kezébe is új eszközöket adnak.","shortLead":"A fiatalok védelmét szolgálni hivatott új funkciókat jelentett be a TikTok, melyek a szülők kezébe is új eszközöket...","id":"20250312_tiktok-uj-funkciok-szuloi-felugyelet-biztonsag-kovetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"9d319944-463e-4a8e-8020-620e241b85e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_tiktok-uj-funkciok-szuloi-felugyelet-biztonsag-kovetesek","timestamp":"2025. március. 12. 15:03","title":"Nagy újítások a TikTokon: blokkolhatják a szülők a gyerekek hozzáférését, de azt is láthatják, kiket követ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f845a-eb92-495e-acdc-14a8c3d1f7d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli oktatási minisztérium szerint elfogadhatatlan a fiú viselkedése. ","shortLead":"Az izraeli oktatási minisztérium szerint elfogadhatatlan a fiú viselkedése. ","id":"20250311_Naci-karlendites-miatt-tartoztattak-le-egy-izraeli-tinedzsert-Auschwitzban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e2f845a-eb92-495e-acdc-14a8c3d1f7d2.jpg","index":0,"item":"790613b4-d2e2-4b4a-93f3-afd4b3afddaa","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Naci-karlendites-miatt-tartoztattak-le-egy-izraeli-tinedzsert-Auschwitzban","timestamp":"2025. március. 11. 21:45","title":"Náci karlendítés miatt tartóztattak le egy izraeli tinédzsert Auschwitzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]