Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom egy részét. A történelem súlyos példákkal szolgál arról, mi történik, amikor egy ország vezetője csoportokat foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom...","id":"20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443.jpg","index":0,"item":"98f9239f-2916-4dee-a23d-922c7970d3fe","keywords":null,"link":"/360/20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","timestamp":"2025. március. 15. 17:59","title":"Orbán belépett a politikai erőszak előszobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","shortLead":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","id":"20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee.jpg","index":0,"item":"ba7737a2-8cfc-4b31-824a-057b2640fdb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","timestamp":"2025. március. 17. 07:21","title":"Újabb retrójárgány: fény derült a vadonatúj Renault 4 árára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind írták, egy másik nemzet fontos történelmi megemlékezésén történő részvétel és koszorúzás a tisztelet jele.","shortLead":"Mind írták, egy másik nemzet fontos történelmi megemlékezésén történő részvétel és koszorúzás a tisztelet jele.","id":"20250315_A-debreceni-onkormanyzat-szerint-szegyen-hogy-a-Momentum-kepviseloje-eltavolitotta-az-orosz-fokonzul-koszorujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"68c6150d-6ad3-4375-8308-19bff4febd5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_A-debreceni-onkormanyzat-szerint-szegyen-hogy-a-Momentum-kepviseloje-eltavolitotta-az-orosz-fokonzul-koszorujat","timestamp":"2025. március. 15. 21:57","title":"A debreceni önkormányzat szerint sértő, hogy a Momentum képviselője eltávolította az orosz főkonzul koszorúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e032bb0d-88e9-4c10-8d3b-58b301a9a5ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Érthető, hiszen a törvényt részben a romániai áttelepülők megfékezéséért hoznák meg.","shortLead":"Érthető, hiszen a törvényt részben a romániai áttelepülők megfékezéséért hoznák meg.","id":"20250317_Romaniaban-is-hire-ment-Navracsics-tervenek-ami-megtiltana-a-jottmenteknek-hogy-hazakat-vegyenek-a-magyar-falvakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e032bb0d-88e9-4c10-8d3b-58b301a9a5ea.jpg","index":0,"item":"d161b4a6-f085-465e-872f-6cdd4e5681b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Romaniaban-is-hire-ment-Navracsics-tervenek-ami-megtiltana-a-jottmenteknek-hogy-hazakat-vegyenek-a-magyar-falvakban","timestamp":"2025. március. 17. 10:23","title":"Romániában is híre ment Navracsics tervének, ami megtiltaná a jöttmenteknek, hogy házakat vegyenek a magyar falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ételkiszállító cég banki problémával magyarázza a járandóságok elmaradását. Késésről ugyanakkor szerintük nincs szó.","shortLead":"Az ételkiszállító cég banki problémával magyarázza a járandóságok elmaradását. Késésről ugyanakkor szerintük nincs szó.","id":"20250317_Foodora-futarok-kifizetes-csuszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"d181d67f-7224-41ab-9d63-2580e8c96ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Foodora-futarok-kifizetes-csuszas","timestamp":"2025. március. 17. 08:15","title":"Népszava: Nem fizette ki a Foodora a futárjait, többen emiatt \"sztrájkba helyezték magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68cd61-a989-43f0-816c-e8240a02dfa2","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Vass József népjóléti miniszter akkor a politikai rágcsálókat szólította fel munkájuk beszüntetésére, majd amikor másnap a sajtó rákérdezett, hogy mégis ezt kikre értette, már mentegetőzni kényszerült.","shortLead":"Vass József népjóléti miniszter akkor a politikai rágcsálókat szólította fel munkájuk beszüntetésére, majd amikor...","id":"20250316_politikai-ragcsalo-poloska-horthy-korszak-vass-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68cd61-a989-43f0-816c-e8240a02dfa2.jpg","index":0,"item":"14e1755a-d083-46ec-a3aa-b63517e2926d","keywords":null,"link":"/360/20250316_politikai-ragcsalo-poloska-horthy-korszak-vass-jozsef","timestamp":"2025. március. 16. 11:56","title":"95 éve még magyarázkodnia kellett a miniszternek, miután Orbánéhoz hasonló beszédet tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","shortLead":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","id":"20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5.jpg","index":0,"item":"a725c26c-95ab-4478-8772-7ae4f3ee3496","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","timestamp":"2025. március. 16. 16:41","title":"Friss felmérések szerint soha nem látott mélyponton van a Demokrata Párt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","shortLead":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","id":"20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc.jpg","index":0,"item":"74c6fbc9-9f3e-479f-9ce5-415a9d22df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","timestamp":"2025. március. 16. 08:42","title":"Lehűlés, hózáporok várhatóak hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]