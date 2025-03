Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta megakadályozni a végrehajtását.","shortLead":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta...","id":"20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394.jpg","index":0,"item":"e0685328-e5e5-45ab-b578-693dfaf15b04","keywords":null,"link":"/elet/20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","timestamp":"2025. március. 17. 17:14","title":"Bíróság hagyta jóvá egy 24 éves nő eutanázia iránti kérelmét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eac24e0-66b0-485d-b2e5-700c8e0fa833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"83 ezer tonnányi nehézfém lehetett a felrobbantott ukrajnai víztározó üledékében, melynek egyelőre csupán töredéke szabadult fel egy friss kutatás szerint.","shortLead":"83 ezer tonnányi nehézfém lehetett a felrobbantott ukrajnai víztározó üledékében, melynek egyelőre csupán töredéke...","id":"20250317_ukrajna-nova-kahovka-viztarozo-gat-robbantas-termeszeti-katasztrofa-nehezfemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eac24e0-66b0-485d-b2e5-700c8e0fa833.jpg","index":0,"item":"57f977e5-16bf-4f35-9fd5-6551483588a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_ukrajna-nova-kahovka-viztarozo-gat-robbantas-termeszeti-katasztrofa-nehezfemek","timestamp":"2025. március. 17. 20:03","title":"A csernobili katasztrófához hasonlítható, ami Ukrajnában történt a kahovkai gátrobbantás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","shortLead":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","id":"20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b.jpg","index":0,"item":"3a5a5df8-54d9-440c-94bd-fdc504772f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","timestamp":"2025. március. 18. 07:21","title":"Már a legkisebb BMW-nek is világít a hűtőrácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53abc72-605f-43a7-ae7c-5896c65afa57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megtörtént a vezérigazgató-váltás a GKI Gazdaságkutató Zrt. élén.","shortLead":"Megtörtént a vezérigazgató-váltás a GKI Gazdaságkutató Zrt. élén.","id":"20250318_GKI-gazdasagkutato-beck-molnar-vezerigazgato-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53abc72-605f-43a7-ae7c-5896c65afa57.jpg","index":0,"item":"fa068587-ca65-485d-867f-8594bc0ec2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_GKI-gazdasagkutato-beck-molnar-vezerigazgato-csere","timestamp":"2025. március. 18. 17:24","title":"Csere a GKI Gazdaságkutató élén: merre tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c06b03-e695-491b-8e20-c68015e34d4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott jelentéstervezet szerint a több száz milliárd forint közpénzzel kitömött Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány működése és fizetőképessége is veszélybe került.","shortLead":"A kiszivárgott jelentéstervezet szerint a több száz milliárd forint közpénzzel kitömött Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250317_asz-jelentestervezet-matolcsy-mnb-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c06b03-e695-491b-8e20-c68015e34d4d.jpg","index":0,"item":"1c6c7a69-62f8-4e68-8646-b85263f009a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_asz-jelentestervezet-matolcsy-mnb-alapitvany","timestamp":"2025. március. 17. 15:36","title":"Direkt36: Súlyos hiányosságokat és vagyonvesztést tárt fel az ÁSZ a Matolcsy-féle jegybanki alapítványnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","id":"20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc.jpg","index":0,"item":"c0c2c39f-7802-4a32-bc04-70480e5287e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","timestamp":"2025. március. 17. 14:54","title":"Nem kerül feltételes szabadságra a „lúgos orvos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]