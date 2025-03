Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” – mondta Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője.","shortLead":"„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” – mondta Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes...","id":"20250312_Hangfelvetel-bizonyitja-hogy-a-fideszes-kepviselo-kampanyfejlesztesekre-is-hasznalna-az-allami-program-penzeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979.jpg","index":0,"item":"9cfb5cc3-9d09-4648-b8f2-81972f1f64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Hangfelvetel-bizonyitja-hogy-a-fideszes-kepviselo-kampanyfejlesztesekre-is-hasznalna-az-allami-program-penzeit","timestamp":"2025. március. 12. 07:23","title":"Hangfelvétel bizonyítja, hogy a fideszes képviselő kampányfejlesztésekre is használná az állami program pénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","shortLead":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","id":"20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111.jpg","index":0,"item":"995d0ee4-eff2-43c0-84c6-c1c71975a720","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 07:21","title":"Minden fronton spórolós a VW legolcsóbb villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c752289c-d351-41b5-9b63-c355ebdf90e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"12 év börtönre ítélték Kazahsztánban.","shortLead":"12 év börtönre ítélték Kazahsztánban.","id":"20250311_Szervkereskedelem-Ukrajna-Lengyelorszag-buntett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c752289c-d351-41b5-9b63-c355ebdf90e3.jpg","index":0,"item":"2f0dc8ea-5d69-44b5-ab88-1538d83a341a","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Szervkereskedelem-Ukrajna-Lengyelorszag-buntett","timestamp":"2025. március. 11. 17:55","title":"56 vese eladása miatt letartóztattak egy nemzetközileg körözött ukrán nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","shortLead":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","id":"20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd.jpg","index":0,"item":"20f68638-68e6-4b06-a02e-779c9aa4a97b","keywords":null,"link":"/elet/20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","timestamp":"2025. március. 12. 15:59","title":"12 centis élő teknős került elő egy férfi alsónadrágjából a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","id":"20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71.jpg","index":0,"item":"fbe93662-22a8-421c-8105-1116909ca328","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","timestamp":"2025. március. 12. 06:41","title":"Szemkápráztató gigantikus felnikkel debütált a legújabb biturbó V8-as Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit védene egyformán. A kettős állampolgárok magyar állampolgárságának a felfüggesztését és ezáltal a kiutasításuk lehetőségét megteremtő politikai eszközt más országok is bevethetik. Az „amerikai mintára” készült módosításnak nem az USA-ban, hanem a magyar történelem sötét időszakában van előképe.","shortLead":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit...","id":"20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f.jpg","index":0,"item":"58698f29-ddec-47f4-8d05-4d4c489eacea","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 12. 12:42","title":"A határon túliakon csattanhat Orbánék ostora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d7ee6f-daab-4ae3-9a13-288b6b886c62","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota Urban Cruiser elsőkerék- és összkerékhajtású verziókban támad.","shortLead":"A Toyota Urban Cruiser elsőkerék- és összkerékhajtású verziókban támad.","id":"20250312_400-kilometert-tud-egy-toltessel-az-elektromos-suzuki-vitara-toyota-urvan-cruiser-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d7ee6f-daab-4ae3-9a13-288b6b886c62.jpg","index":0,"item":"5e363c0f-d719-4749-bd38-556d9171f050","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_400-kilometert-tud-egy-toltessel-az-elektromos-suzuki-vitara-toyota-urvan-cruiser-testvere","timestamp":"2025. március. 12. 07:59","title":"400 kilométert tud egy töltéssel az elektromos Suzuki Vitara Toyota testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]