Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az AUF 1 csatornával semelyik osztrák bank nem akart együttműködni, így jött képbe az MBH. ","shortLead":"Az AUF 1 csatornával semelyik osztrák bank nem akart együttműködni, így jött képbe az MBH. ","id":"20250313_Nem-bankolhatnak-tovabb-Meszarosnal-megszunik-az-osztrak-szelsojobboldali-tv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1.jpg","index":0,"item":"9c2f3243-efb3-4a24-a424-a76fe8667ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Nem-bankolhatnak-tovabb-Meszarosnal-megszunik-az-osztrak-szelsojobboldali-tv","timestamp":"2025. március. 13. 12:05","title":"Nem bankolhatnak tovább Mészárosnál, megszűnik az osztrák szélsőjobboldali tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46160685-154a-454d-89ae-648608546f67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten befektetési célú felvásárlásokat. ","shortLead":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten...","id":"20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46160685-154a-454d-89ae-648608546f67.jpg","index":0,"item":"8ae54131-ae08-4cf2-abcb-044d9970aa87","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","timestamp":"2025. március. 13. 10:57","title":"Sarkalatos törvényben tiltaná be a kormány, hogy jöttmentek is vehessenek házat a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185ba275-750c-44bf-af7c-71e9728f5e2b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A TV2 nemrég bemutatta A kiképzés című katonai valóságshowját, amely a Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült és amelyben civilek tehetik magukat próbára. KAP és Ceglédi Zoltán ennek apropóján elmondta, hogyan úszták meg a sorkatonaságot, Litkai Gergely pedig megosztotta, mi történik, ha a bébiszittered hirtelen honvédőnek áll. De mit adhat egy ilyen műsor a hétköznapi embereknek azon a 20 millió forinton kívül, amit a győztes nyerhet, milyen az, ha valaki az Excel-táblázatok után a frontvonalon találja magát? ","shortLead":"A TV2 nemrég bemutatta A kiképzés című katonai valóságshowját, amely a Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült és...","id":"20250312_duma-aktual-a-kikepzes-tv2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185ba275-750c-44bf-af7c-71e9728f5e2b.jpg","index":0,"item":"e6b7b36e-1ff0-46db-8faf-23de4f35f5e4","keywords":null,"link":"/360/20250312_duma-aktual-a-kikepzes-tv2","timestamp":"2025. március. 12. 17:30","title":"Van, aki dominákhoz jár, van, aki wannabe katonának áll – így nem védte a hazát KAP és Ceglédi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Financial Times értesülései szerint a magyar kormány megint vétóval fenyeget, de már csak Mihail Fridmant szeretnék lehúzni a szankciós listáról.","shortLead":"A Financial Times értesülései szerint a magyar kormány megint vétóval fenyeget, de már csak Mihail Fridmant szeretnék...","id":"20250313_FT-Nyolc-helyett-mar-csak-egy-orosz-oligarchat-mentene-fel-Magyarorszag-az-unios-szankciok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34.jpg","index":0,"item":"be26932e-f7ba-4a12-b918-070f732e0d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_FT-Nyolc-helyett-mar-csak-egy-orosz-oligarchat-mentene-fel-Magyarorszag-az-unios-szankciok-alol","timestamp":"2025. március. 13. 14:14","title":"FT: Nyolc helyett már csak egy orosz oligarchát mentene fel Magyarország az uniós szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bde01-3c51-4119-9d24-29aee1a0f0eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra is szűk sávban hullámzik a forint árfolyama, ezúttal épp délben gyengült 400 fölé az euróval szemben.","shortLead":"Továbbra is szűk sávban hullámzik a forint árfolyama, ezúttal épp délben gyengült 400 fölé az euróval szemben.","id":"20250313_A-forint-lement-a-menzara-es-beebedelt-400-as-eurobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e38bde01-3c51-4119-9d24-29aee1a0f0eb.jpg","index":0,"item":"db65b182-7317-4b25-93e8-71e784755adb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-forint-lement-a-menzara-es-beebedelt-400-as-eurobol","timestamp":"2025. március. 13. 13:10","title":"A forint lement a menzára, és beebédelt 400-as euróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","shortLead":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","id":"20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505.jpg","index":0,"item":"f783eeed-e339-451f-88d9-f12b698307fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 09:58","title":"Amint megszületett az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslat, rakéták és drónok hadával támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609c79a4-b51a-436b-ad4f-26bad461a0bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christian Kracht Eurotrash című regénye egy road movie, kis határátlépésekkel. ","shortLead":"Christian Kracht Eurotrash című regénye egy road movie, kis határátlépésekkel. ","id":"20250312_Christian-Kracht-Eurotrash-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609c79a4-b51a-436b-ad4f-26bad461a0bf.jpg","index":0,"item":"6a5ecc58-2844-48d5-9b9a-2d038096e95a","keywords":null,"link":"/360/20250312_Christian-Kracht-Eurotrash-regeny","timestamp":"2025. március. 12. 16:00","title":"Álönéletrajzi ámokfutással nyerte el a legrangosabb svájci irodalmi díjat a sűrítés és a cinizmus mestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzásnak tűnhet, hogy a vatikáni sajtóiroda minden nap, néha naponta többször is ad egy helyzetjelentést a pápa állapotáról, benne olyan triviálisnak tűnő részletekkel, mint hogy jól aludt és reggelizett. Ezeknek a rendszeres közleményeknek nemcsak az információ megosztása a célja, hanem a félinformációk, álhírek elleni fellépés is. Azóta ugyanis, hogy a pápát február 14-óta kórházban ápolják, erőre kaptak a haláláról szóló összeesküvés-elméletek. A közösségi média pedig termékeny táptalaja ezeknek. ","shortLead":"Túlzásnak tűnhet, hogy a vatikáni sajtóiroda minden nap, néha naponta többször is ad egy helyzetjelentést a pápa...","id":"20250312_ferenc-papa-halala-vatikan-osszeeskuves-elmeletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"4381f6c3-2610-4b28-800c-77c97d1df06d","keywords":null,"link":"/elet/20250312_ferenc-papa-halala-vatikan-osszeeskuves-elmeletek","timestamp":"2025. március. 12. 10:17","title":"Egy TikToker elmagyarázta, hogy a pápa halott, a Vatikán szalad az összeesküvés-elméletek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]