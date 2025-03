Társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a jogszabálytervezetet, amely értelmében a munkába visszatérő kismamák a fizetésük mellett a csed összegének 70 százalékát is megkaphatják. Ezt nevezik csed extrának is. Ez nagymértékben ösztönözheti az érintett anyukákat arra, hogy a szülést követően minél hamarabb visszatérjenek dolgozni – véli a Bankmonitor.

A csecsemőgondozási díj (más néven csed) a szülési szabadság 24 hetére, azaz 168 napig jár (fél évig). Leegyszerűsítve a csed összege megegyezik a korábbi bruttó bérrel, melyből jelen szabályok szerint kizárólag a személyi jövedelemadó 15 százalékát vonják le.

Most választani kell: csed vagy munka

A KSH adatai alapján 2024-ben a nők bruttó átlagbére 600 274 forint volt. Az szja levonása mellett ez 510 233 forint jövedelmet jelent, jelenleg ennyit vihetnek haza a cseden lévő kismamák. A kormány bejelentése alapján a csecsemőgondozási díj szja-mentes lesz, vagyis a korábban átlagbérrel rendelkező érintett anyukák fizetése nettó 600 274 forintra emelkedne a csed időtartamára. A tervek szerint ezen változást 2025 júliusától léptetik életbe, de még jogszabálytervezetet, részletszabályokat nem tettek közzé ezen változásról.

Fontos jelenlegi szabály azonban, hogy

az édesanya nem térhet vissza a munkahelyére a csed ideje alatt, illetve visszatérhet, de ezen esetben a csed összegére nem lesz jogosult.

(Ez alól a nevelőszülői keresőtevékenységből származó jövedelem kivételt képez.)

A csed gyakorlatilag a legtöbb esetben az anyák nettó keresetét meghaladja, így a jelenlegi szabályok alapján a kismamáknak nem igazán éri meg anyagilag a szülést követő fél éven belül visszatérni dolgozni. Ezen a helyzeten változtatna az új jogszabálytervezet.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott szabály értelmében ugyanis a szülést követő 90. napot követően úgy is keresőtevékenységet folytathat a kismama, hogy nem bukja el teljes egészében a csed összegét. A tervek szerint az anyuka ilyen helyzetben a teljes csecsemőgondozási díj 70 százalékát kaphatja meg.

Jól járnának a dolgozó kismamák

Azért jelen helyzetben is lehet látni egyfajta jövedelemkiesést, hiszen a csed összege csökken. Sok érintett anyuka pedig jó eséllyel nem is teljes állásban térne vissza ilyen pici baba mellett dolgozni. De mégis – szigorúan anyagi szempontok alapján – mikor érné meg visszatérni a munkába?

Kisgyerek Wikimedia/Avsar Aras

Két hatás együttesen lép életbe: a csed összege az eredeti összeg 70 százalékára mérséklődik. Ez a korábbi átlagbérrel rendelkező anyukák esetében azt jelenti, hogy a nettó bevétel 600 274 forintról 420 192 forintra csökkenne. (Ezt a Bankmonitor szakértői úgy számolták ki, mintha már a csed szja-mentessége biztosan életbe lépne. Illetve azt feltételezték a szakértők, hogy a csed extrára is érvényes lenne az adómentesség.)

Emellett jelenne meg a kereset, azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a munkabért is terhelhetik érdemi levonások. Itt fizetni kell a társadalombiztosítási járulékot a bevételből, illetve a személyi jövedelemadó kérdésköre is felmerülhet. (A 30 évnél idősebb egygyermekes anyák esetében ezt az adónemet is levonják a fizetésből. A több gyermekkel rendelkező anyák esetében a tervek szerint fokozatosan életbe lép az szja-mentesség.)

Természetesen az is lényeges kérdés, hogy az anya hány órában dolgozna a baba mellett. A fizetés mértéke ugyanis ettől is függ, ugyanakkor a csedet ettől függetlenül mindig ugyanolyan mértékben csökkentenék. A számítás alapján

az anya jövedelme már akkor is emelkedne a sima csedhez képest, ha csak napi négy órában tér vissza dolgozni.

Ez igaz akkor is, ha személyi jövedelemadót kell fizetnie a bére után és akkor is, ha ez alól mentességet kapna.

A vizsgálat során a Bankmonitor szakértői nem vették figyelembe a családi adókedvezmény hatását. A munkába állással ennek kihasználása is könnyebbé válhat, azonban a szakértők abból indultak ki, hogy ezt a kedvezményt az apa már így is maximálisan kihasználja. A hatás igen jelentős: ha az átlagbérrel rendelkező édesanya teljes munkaidőben tér vissza dolgozni, akkor a jövedelme 36-51,5 százalékkal is emelkedhet. De már napi hat óra munka mellett is 19,9-31,1 százalékkal emelkedhet az anya bevétele.

Azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy ez a hatás átmeneti, hiszen durván 3 hónapig élvezheti az anya a változás hatását. Ezt követően a csed helyett már gyedben fog részesülni a kismama. Ezen juttatás mellett pedig eddig is munkába lehetett állni.