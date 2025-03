Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával azonban sikerül újra a jövőbe utalni egy alapvető problémát: a magyar társadalomból kiveszett empátiát. Nem harcolhatunk a szabadságért a szabadságunkat föláldozva! – állítja Schilling Árpád, rendező. ","shortLead":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával...","id":"20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95.jpg","index":0,"item":"ebb1be12-5049-4c51-a992-f884f46bb949","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","timestamp":"2025. március. 20. 19:48","title":"Schilling Árpád tanácsai Magyar Péternek: „Betiltották a szabad gyülekezést, emberek! Halló!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban fog szavazni az Országgyűlés. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban...","id":"20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7.jpg","index":0,"item":"e7e4afd0-fb83-46ea-90e7-94c591f9eb79","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","timestamp":"2025. március. 19. 22:55","title":"Orbán Viktor: Senkit nem fognak letartóztatni a Pride-on, de a bírságot be kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb95a78b-cdd8-4c00-8150-f1fbc3b5a61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő akkor szembesült a látvánnyal, amikor az amerikai közszolgálati rádió munkatársát vezette körbe a várban. ","shortLead":"A képviselő akkor szembesült a látvánnyal, amikor az amerikai közszolgálati rádió munkatársát vezette körbe a várban. ","id":"20250321_hadhazy-akos-budavari-palota-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb95a78b-cdd8-4c00-8150-f1fbc3b5a61c.jpg","index":0,"item":"c98d88de-fbef-4828-9b2e-907e2d41a36a","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_hadhazy-akos-budavari-palota-felujitas","timestamp":"2025. március. 21. 12:00","title":"„Normálisak?” – Hadházy Ákos felháborodott azon, hogy a Budavári Palota északi szárnyának csak egy falát hagyták meg a bontáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ffb73-fa4f-44e3-854d-36f981bc6bc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti ellenőrzések tapasztalatai nyomán indul az országos vizsgálat.","shortLead":"A budapesti ellenőrzések tapasztalatai nyomán indul az országos vizsgálat.","id":"20250320_kinai-etterem-fogyasztovedelem-orszagos-ellenorzes-vizsgalat-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1ffb73-fa4f-44e3-854d-36f981bc6bc4.jpg","index":0,"item":"7dbaab46-8f74-4ef7-b8b4-cc84e82fcd7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_kinai-etterem-fogyasztovedelem-orszagos-ellenorzes-vizsgalat-higienia","timestamp":"2025. március. 20. 13:53","title":"Elrendelte a kínai éttermek országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek piedesztálra emelni.","shortLead":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek...","id":"20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a.jpg","index":0,"item":"cb0ce893-7520-44df-8dcf-c1e137da38dc","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","timestamp":"2025. március. 20. 10:58","title":"Hajdu Szabolcs a NER-ről: Az egész rendszert kell elutasítanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cc8ea6-e686-4621-b52d-5a337de0545c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kevesebb a vállalkozó nő, mint férfi. A vállalkozó nőknek a munkalehetőség megteremtése mellett ugyanolyan fontos, hogy valami fontosat vigyenek véghez. A nők körében gyakoribb, hogy azért indítanak vállalkozást, mert nem találnak megfelelő munkát.","shortLead":"Kevesebb a vállalkozó nő, mint férfi. 