[{"available":true,"c_guid":"ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","shortLead":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","id":"20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c.jpg","index":0,"item":"17e521e5-f58d-4bc7-8718-e34335a940bd","keywords":null,"link":"/sport/20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","timestamp":"2025. március. 20. 05:45","title":"Heten versengenek a sportvilág legbefolyásosabb posztjáért, és ma eldől, melyikük nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált egyedülálló apa. A rendező, Sós Bálint Dániel a mindig is olyan filmet akart készíteni, amiben a forma és a tartalom tökéletes egységet alkot. A filmben nem csak a lecsupaszított képi világa különleges, a finanszírozása is párját ritkítja manapság.","shortLead":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált...","id":"20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb.jpg","index":0,"item":"31dfe262-d0b0-4282-8530-5a031ab7a539","keywords":null,"link":"/360/20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 20. 16:58","title":"Tragikus fordulat után súlyos dilemma: a kiskamasz gyerek megóvása vagy az igazság a fontosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai...","id":"20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c.jpg","index":0,"item":"a00acbf0-c403-4e3a-b880-a2ebabcb778a","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","timestamp":"2025. március. 19. 21:13","title":"Zelenszkij: Trump feltétel nélküli tűzszünetet javasolt, Ukrajna ezt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport rendkívül sikeres évet zárt tavaly és tavalyelőtt is. ","shortLead":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport...","id":"20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2.jpg","index":0,"item":"3148e287-739d-4d58-92ce-7095b67fdf4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","timestamp":"2025. március. 19. 13:02","title":"Sztrájk előtti egyeztetést kezdeményeztek a szakszervezetek Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","shortLead":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","id":"20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba.jpg","index":0,"item":"32a14989-c80e-49a4-a64f-ddf60d136bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","timestamp":"2025. március. 21. 08:27","title":"Az ukránok csapást mértek egy orosz gázvezetékre, amelyen korábban Európába szállítottak gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros...","id":"20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9.jpg","index":0,"item":"1dba4fc4-4488-4ea7-b7f8-914ddec0e347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk az otthonukat.","shortLead":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk...","id":"20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4.jpg","index":0,"item":"d352e58a-f774-4137-b909-6634518deebe","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","timestamp":"2025. március. 20. 16:39","title":"Putyin kiutasítja azokat az ukránokat az elfoglalt területekről, akik nem akarnak orosz állampolgárok lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]