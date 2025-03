Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","shortLead":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","id":"20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55.jpg","index":0,"item":"49527983-0c45-4992-8ad3-0b901e2f0549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","timestamp":"2025. március. 18. 13:36","title":"Azon örömködik a kínai média, hogy Trumpék beszántják az Amerika Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás kártevőt összesen félmillió eszközön sikerült leállítani.","shortLead":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás...","id":"20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07.jpg","index":0,"item":"63788900-9aa2-4b33-a5f3-ad9bb882f096","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","timestamp":"2025. március. 18. 18:03","title":"Veszélyes kártevő fertőzte androidos eszközök százezreit, de most lecsaptak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8393fa4a-aa41-44f8-841d-6a6076354b6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az űrhajósokra többhetes rehabilitációs időszak vár.","shortLead":"Az űrhajósokra többhetes rehabilitációs időszak vár.","id":"20250319_SpaceX-Nemzetkozi-Urallomason-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8393fa4a-aa41-44f8-841d-6a6076354b6c.jpg","index":0,"item":"ca62ccb0-aa0c-4b69-9ea5-5360f0cc1a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_SpaceX-Nemzetkozi-Urallomason-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 19. 07:17","title":"Kilenc hónap után hazatértek az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","shortLead":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","id":"20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92.jpg","index":0,"item":"c2153f5a-5b28-4a8c-836a-54f37ff3e44f","keywords":null,"link":"/sport/20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","timestamp":"2025. március. 17. 16:45","title":"Kiteszik Mottát, ha nem sikerül összekapnia a bukdácsoló Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban, hogy termékeik megfelelő módon hasznosuljanak újra, ezzel óvva környezetünket és erősítve a gazdaságot. A már működő rendszer azonban most szigorodik: áprilistól bírságot kaphat az, aki nem, vagy nem valós adatot szolgáltat a hatóság részére. Cikkünkben azt nézzük meg, mi a bírság célja, és hogy kinek, miért és mennyit kell fizetnie.","shortLead":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban...","id":"20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09.jpg","index":0,"item":"1178b7a3-1d8a-4cd3-83c7-c1832ab46147","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","timestamp":"2025. március. 17. 11:30","title":"Áprilistól bírság jár a gyártóknak az elmaradt vagy hibás EPR-adatszolgáltatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Félmilliós kapacitásuk már így is lesz, de tovább terjeszkednének. ","shortLead":"Félmilliós kapacitásuk már így is lesz, de tovább terjeszkednének. ","id":"20250317_Nemetorszagban-lehet-a-BYD-harmadik-Europai-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16.jpg","index":0,"item":"58b1971f-3d0c-4707-9bc3-2594c72785b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Nemetorszagban-lehet-a-BYD-harmadik-Europai-gyara","timestamp":"2025. március. 17. 14:10","title":"Németországban lehet a BYD harmadik európai gyára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]