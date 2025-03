Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"642441a4-0f3b-4d28-af31-11d357912608","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fenntarthatóbb és olcsóbb lehet a 3D-nyomtatott vasúti megállót, melynek első darabját a napokban építik meg Japánban.","shortLead":"Fenntarthatóbb és olcsóbb lehet a 3D-nyomtatott vasúti megállót, melynek első darabját a napokban építik meg Japánban.","id":"20250323_japan-3d-nyomtatott-vasutallomas-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/642441a4-0f3b-4d28-af31-11d357912608.jpg","index":0,"item":"cfc0fd7f-2e43-49f5-bd1a-04774790fb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_japan-3d-nyomtatott-vasutallomas-epites","timestamp":"2025. március. 23. 08:03","title":"6 óra alatt kinyomtatnak egy vasúti megállót Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d7cf68-b22f-4b4f-8500-67201e15aaf2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csillagászok több forgatókönyvet is készítettek arra vonatkozóan, hogy a T Coronae Borealis mikor fog robbanni. Az első dátum egészen közeli: március 27.","shortLead":"A csillagászok több forgatókönyvet is készítettek arra vonatkozóan, hogy a T Coronae Borealis mikor fog robbanni...","id":"20250324_t-coronae-borealis-robbanas-feher-torpe-voros-orias-csillag-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d7cf68-b22f-4b4f-8500-67201e15aaf2.jpg","index":0,"item":"7a261a06-feab-448e-873b-22489e45f95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_t-coronae-borealis-robbanas-feher-torpe-voros-orias-csillag-robbanas","timestamp":"2025. március. 24. 18:03","title":"Termonukleáris robbanás várható az űrben, és mindenki látni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban lecsapott rájuk, bár a jelek szerint nem lesz egyszerű a probléma teljes felszámolása.","shortLead":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban...","id":"20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"6415a6c6-0078-45e9-a0c5-f1b7de2d51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","timestamp":"2025. március. 24. 10:03","title":"Ellepte a pornó a Spotifyt – némelyik a toplistákra is felkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos vita áll még előttük, de a legfontosabb kérdés már eldőlt a területtel kapcsolatban.","shortLead":"A főpolgármester szerint számos vita áll még előttük, de a legfontosabb kérdés már eldőlt a területtel kapcsolatban.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-Rakosrendezo-budapest-utalas-vetelar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"936ed160-6c12-4f60-9f55-9cb6a440a408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-Rakosrendezo-budapest-utalas-vetelar-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:06","title":"Karácsony Gergely: 12 milliárd átutalva, Rákosrendező a budapestieké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae3065-e8db-4ba9-b403-b8335349a69a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kisebb gondja is nagyobb a magyar kormánynak annál, mint hogy a közoktatás színvonalának emelésével foglalkozzon. Pedig pont ez lenne a valódi szuverenista hozzáállás.","shortLead":"Kisebb gondja is nagyobb a magyar kormánynak annál, mint hogy a közoktatás színvonalának emelésével foglalkozzon. Pedig...","id":"20250324_hvg-oktatas-korai-iskolaelhagyok-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4ae3065-e8db-4ba9-b403-b8335349a69a.jpg","index":0,"item":"42b8c86a-9ed8-4023-834d-dc04503bf3d0","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-oktatas-korai-iskolaelhagyok-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 24. 14:00","title":"Kompetenciamérésen a kormány: uniós összevetésben nagyon csúnyák a magyar oktatás színvonalát jelző mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","shortLead":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","id":"20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66.jpg","index":0,"item":"d3d8f77e-e3de-466b-8ece-9f63a70c283a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:06","title":"Varju László nyerte az újpesti időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az újpesti mellett az orosházi vereség jelzi, hogy hiába „függetleníti” jelöltjeit a kormánypárt, a fontos vidéki bázis gyengül.","shortLead":"Az újpesti mellett az orosházi vereség jelzi, hogy hiába „függetleníti” jelöltjeit a kormánypárt, a fontos vidéki bázis...","id":"20250324_Oroshaza-Ujpest-idokozi-valasztas-Fidesz-gyozelem-vereseg-Tisza-eredmeny-kilatasok-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"4ad2ad44-4f3d-438a-bf26-a1db82f1ca03","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Oroshaza-Ujpest-idokozi-valasztas-Fidesz-gyozelem-vereseg-Tisza-eredmeny-kilatasok-2026-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:30","title":"Kétszer fogott padlót most a Fidesz, de az egyik csapás sokkal fájdalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják, hogy az ország profitál az uniós tagságból és az EU legnagyobb előnyének a sok új munkahelyet tartják.","shortLead":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják...","id":"20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a.jpg","index":0,"item":"91d8ad2e-8b37-4454-946e-df471a8b82b4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 25. 07:01","title":"Az új munkalehetőségek miatt szeretik a magyarok az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]