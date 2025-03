Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza a Fidesszel együtt szavazott, és nem ment át az a módosító sem, hogy szivárványszínű díszvilágítást kapjon egy óbudai templom.","shortLead":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza...","id":"20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"bc1e8080-ce8e-4218-bbd4-ccb85a815fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 10:28","title":"Üzengetések és erős állítások a Pride-javaslat vitájában a közgyűlésben, végül leszavazták Baranyi előterjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","shortLead":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","id":"20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d.jpg","index":0,"item":"a2c482aa-8a54-43fc-9b7b-c81501d0978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","timestamp":"2025. március. 25. 12:02","title":"Tovább terjed a hepatitis A-járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","shortLead":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","id":"20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0.jpg","index":0,"item":"0ea79185-0b15-4da3-9cf1-bff2348bc617","keywords":null,"link":"/elet/20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","timestamp":"2025. március. 25. 10:31","title":"Javult Galambos Lajos egészségi állapota a szabad levegőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi csoportba” a lap főszerkesztőjét.","shortLead":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi...","id":"20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"013fc44f-787b-437b-bef7-7276d9fdc8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","timestamp":"2025. március. 25. 06:12","title":"Trump és Musk viccelődtek, Hegseth idegesen tagad – így reagáltak amerikai vezetők az Atlanticnek kiszivárogtatott tervekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is folyik már.","shortLead":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is...","id":"20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"3508a8ea-a935-4bd1-97f8-d672a9b189b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:09","title":"Levélben kérte Orbán Viktortól Varga Mihály, hogy szabadítsa meg az alapítványaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schobert Lara dühös posztban reagált az édesapját a betegsége miatt gyalázók kommentjeire.","shortLead":"Schobert Lara dühös posztban reagált az édesapját a betegsége miatt gyalázók kommentjeire.","id":"20250325_Schobert-Norbert-a-sztrokja-utan-a-sajat-lanyet-sem-ismerte-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499.jpg","index":0,"item":"d6e5b7ea-0c9c-4ff5-91ee-e8f62b0cbd71","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Schobert-Norbert-a-sztrokja-utan-a-sajat-lanyet-sem-ismerte-meg","timestamp":"2025. március. 25. 08:53","title":"Schóbert Norbert a sztrókja után a saját lányát sem ismerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","shortLead":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","id":"20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"3f6414e4-a526-4e2a-87e6-bed126339f5e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:12","title":"Depardieu a bíróság előtt: „Mindig is azt mondták, hogy oroszos természetem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]