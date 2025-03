Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Chrome mellett a Firefox, valamint az arra épülő egyéb böngészők is érintettek egy súlyos hibában. Érdemes frissíteni.","shortLead":"A Chrome mellett a Firefox, valamint az arra épülő egyéb böngészők is érintettek egy súlyos hibában. Érdemes frissíteni.","id":"20250331_mozilla-firefox-nulladik-napi-hiba-javitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"789bd459-8681-404c-9a65-830285c8b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_mozilla-firefox-nulladik-napi-hiba-javitas-frissites","timestamp":"2025. március. 31. 05:03","title":"Sürgős frissítés jött a Firefox böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai villa már nem az övék. Egy elsőfokú bírósági döntés szerint a családnak ki is kellene költöznie belőle.","shortLead":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai...","id":"20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445.jpg","index":0,"item":"b841bdff-22c5-47ac-b87d-03e579181d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","timestamp":"2025. március. 31. 05:00","title":"Már a lakcímkártyájuk sem érvényes Tarsoly Csabáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli állapotig erősödik. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli...","id":"20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9.jpg","index":0,"item":"7475d37d-9323-42d8-80b0-8731437b1be7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","timestamp":"2025. március. 30. 19:15","title":"Hogyan enyhítsük egy előadás előtt az idegességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","shortLead":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","id":"20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302.jpg","index":0,"item":"f3ae967e-d57f-4156-9c55-fe8f45da24a9","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","timestamp":"2025. március. 29. 08:19","title":"Mihalik Enikő: Talán a közeljövőben hazaköltözünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","shortLead":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","id":"20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"0733e744-ea00-4c7f-ab76-b721feae87e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","timestamp":"2025. március. 31. 06:22","title":"Bojkottot hirdetett az Erdoganhoz közeli cégek ellen a török ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó fizikai aktivitását, egészségügyi paramétereit, és a kapcsolódó okostelefon kiterjesztéseként is funkcionálnak. Úgy tűnik azonban, az Apple-nek még ez sem elég, mesterséges intelligenciával és kamerával ruházná fel okosóráját, hogy egészen különleges eszköz váljon belőle.","shortLead":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó...","id":"20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2.jpg","index":0,"item":"d4231927-a899-4882-ac51-41b62a5466da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2025. március. 29. 16:03","title":"Kiszivárgott: ennyire merész tervei vannak az Apple-nek, mégpedig az órájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824f6f93-2b06-4ba9-997c-82f50c60c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antalyában többször feltűnt egy felfújható Pikachu-jelmezt viselő tüntető, aki hamar az internet kedvence lett.","shortLead":"Antalyában többször feltűnt egy felfújható Pikachu-jelmezt viselő tüntető, aki hamar az internet kedvence lett.","id":"20250329_Pikachu-Torokorszagban-tuntet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824f6f93-2b06-4ba9-997c-82f50c60c4e4.jpg","index":0,"item":"ca0cdd19-c2d6-4b87-8a6d-08f929d55d14","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Pikachu-Torokorszagban-tuntet","timestamp":"2025. március. 29. 20:47","title":"Pikachu is Törökországban tüntet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]