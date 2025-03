Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e5ece2e-05b6-4bad-a6d1-52de965c5189","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hetekben sorra érkeznek a hírek a Tesla-bojkottot hirdetőkről, akik ellenzik Elon Musk politikai ámokfutását. Van azonban olyan is, aki emberiség megmentőjének látja a techmilliárdost. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben sorra érkeznek a hírek a Tesla-bojkottot hirdetőkről, akik ellenzik Elon Musk politikai ámokfutását...","id":"20250329_elon-musk-dal-videoklip-tamogato-tesla-bojkott-alessandra-basher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e5ece2e-05b6-4bad-a6d1-52de965c5189.jpg","index":0,"item":"3847286c-7619-4bb8-92dc-580df963d45c","keywords":null,"link":"/elet/20250329_elon-musk-dal-videoklip-tamogato-tesla-bojkott-alessandra-basher","timestamp":"2025. március. 29. 17:13","title":"Zavarba ejtő dalba öntötte érzéseit Elon Musk lelkes támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az, hogy a szezon végén a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikén végezzenek.","shortLead":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb.jpg","index":0,"item":"121bb3fd-4018-4fac-a43f-fd00c77b9518","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","timestamp":"2025. március. 30. 21:17","title":"Lőw Zsolt a Bajnokok Ligájába vezetné az RB Leipziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827a3114-52f8-400c-ab6c-4071aa385116","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább gyűrűzik az MNB-botrány; Varga Mihályék szerint már a legjobb esetben sem lehet elérni a kormány idei inflációs és GDP-célját, úgyhogy marad kampányígéretnek az ATM-telepítés; az amerikaiak újabb vámokat ígértek, és a háborús terveikkel ellentétben ezt nem a Signalon jelentették be. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább gyűrűzik az MNB-botrány; Varga Mihályék szerint már a legjobb esetben sem lehet elérni a kormány idei inflációs...","id":"20250330_Es-akkor-Orban-kocsma-atm-mnb-matolcsy-vamhaboru-usa-vendegmunkas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827a3114-52f8-400c-ab6c-4071aa385116.jpg","index":0,"item":"f126559b-8249-46b7-9032-3b0f0f2d809f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Es-akkor-Orban-kocsma-atm-mnb-matolcsy-vamhaboru-usa-vendegmunkas-inflacio","timestamp":"2025. március. 30. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor kisütötte, mivel nyerheti meg a választást: kocsma, templom, ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vicces hangulatban van, Gáspár Győző zebraügyi főtanácsadó lett.","shortLead":"Orbán Viktor vicces hangulatban van, Gáspár Győző zebraügyi főtanácsadó lett.","id":"20250329_Ellenzeki-lokdosodes-abszurd-vadak-Orban-Viktor-a-zebra-ugyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"e5ff0345-649b-4c72-8990-5031ea7e6c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Ellenzeki-lokdosodes-abszurd-vadak-Orban-Viktor-a-zebra-ugyrol","timestamp":"2025. március. 29. 19:24","title":"Ellenzéki lökdösődés, abszurd vádak – Orbán Viktor a zebra-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai és a világbajnoki bronzérmes kézilabdázó.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai és a világbajnoki bronzérmes kézilabdázó.","id":"20250330_meghalt-bujdoso-agnes-kezilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79.jpg","index":0,"item":"50d1e8a9-dd1d-4064-af80-4c9e1fb194de","keywords":null,"link":"/sport/20250330_meghalt-bujdoso-agnes-kezilabdazo","timestamp":"2025. március. 30. 16:55","title":"Elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai bronzérmes kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","shortLead":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","id":"20250331_Angus-Young-ACDC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098.jpg","index":0,"item":"6ade584e-b187-47f8-9a14-cd4e0056b44c","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_Angus-Young-ACDC","timestamp":"2025. március. 31. 12:46","title":"Angus Young 70 éve született, és ebből 52 évet az AC/DC-nek adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hídemberek, lemondatlan, piaszponzor, kontárchat, kikosaraz.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt...","id":"20250330_Peterfy-Gergely-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb.jpg","index":0,"item":"c94afdd7-2230-445d-82cb-f276ec53d5ac","keywords":null,"link":"/360/20250330_Peterfy-Gergely-az-en-hetem","timestamp":"2025. március. 30. 17:30","title":"Péterfy Gergely: Részeg paprikajancsik mindig kukorékolnak az ablak alatt, hátha sikerül őket végre kikosarazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. Éppen ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, mibe érdemes fektetni vagyonukat.","shortLead":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós...","id":"20250331_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"8428c3bf-fe32-49a3-92fc-ce04cf3f0990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 31. 06:00","title":"Mibe fektessem a pénzemet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]