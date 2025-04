Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","shortLead":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","id":"20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf.jpg","index":0,"item":"7ccffc34-d06a-4200-a45d-7e9d21b5090d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","timestamp":"2025. március. 31. 14:53","title":"Nagy Márton szerint az államnak érdemes lenne kiszállnia az MBH Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli állapotig erősödik. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli...","id":"20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9.jpg","index":0,"item":"7475d37d-9323-42d8-80b0-8731437b1be7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","timestamp":"2025. március. 30. 19:15","title":"Hogyan enyhítsük egy előadás előtt az idegességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffa63f1-f5ac-449c-9730-584493b4cf41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még mindig nem tudni, kinek a koponyáját vitte Miskolcon egy kutya egy ház udvarára. Eddig bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"Még mindig nem tudni, kinek a koponyáját vitte Miskolcon egy kutya egy ház udvarára. Eddig bűncselekmény gyanúja nem...","id":"20250331_korozes-rendorseg-koponya-kutya-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa63f1-f5ac-449c-9730-584493b4cf41.jpg","index":0,"item":"0515f9b3-c5b2-4f75-9755-d4b621ad12de","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_korozes-rendorseg-koponya-kutya-miskolc","timestamp":"2025. március. 31. 20:04","title":"Körözésben keresik a rendőrök annak a férfinak a testét, akinek a koponyáját egy kutya találta meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell maradni számukra – mondja Szél Dávid pszichológus, aki a Kamaszok című Netflix-sorozat óriási visszhangja kapcsán beszélt az influenszerek hatásáról a gyerekekre. Hogyan terjed az internetes nőgyűlölet, és miért fontos, hogy egy apuka megszeresse a Ninjagót? Mit tegyünk, ha elzárkózik a gyerek? Hogyan reagálják le eltérően a fiúk és a lányok a neten felszedett öngyűlöletet? ","shortLead":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell...","id":"20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955.jpg","index":0,"item":"395b9805-cef2-47ed-84c5-31d662798911","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","timestamp":"2025. március. 30. 19:30","title":"Gyötrődnek a kiskamaszokat nevelő szülők, de kicsit túl hamar feladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott játékos eltiltása miatt nem léphetett pályára.","shortLead":"A magyar válogatott játékos eltiltása miatt nem léphetett pályára.","id":"20250330_kerkez-milos-fa-kupa-bournemouth-manchester-city","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"8553a4b5-ffb7-47c1-bc53-31ba268cb1be","keywords":null,"link":"/sport/20250330_kerkez-milos-fa-kupa-bournemouth-manchester-city","timestamp":"2025. március. 30. 20:26","title":"Kikapott Kerkez csapata a Manchester Citytől, nem jutott be az FA-kupa elődöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá az eszközei, annál is kevésbé, mert Orbán Viktor immár életveszélyes. Így látja Mujtaba Rahman, az Eurázsia Központ nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója a Financial Timesban megjelent kommentárjában. ","shortLead":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá...","id":"20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"6bb25c9f-eb65-4d0e-8e6e-72d54804d553","keywords":null,"link":"/360/20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 31. 07:51","title":"Magyarország-szakértő a Financial Timesban: Itt az idő, hogy az EU megoldja az Orbán-problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","shortLead":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","id":"20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"25bd7c38-1eba-4d26-8a16-2e44b477f249","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 30. 19:22","title":"Elkezdtek leölni 3000 szarvasmarhát Győr- Moson- Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]