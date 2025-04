Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dízel ára viszont csökken. ","shortLead":"A dízel ára viszont csökken. ","id":"20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca.jpg","index":0,"item":"122c0425-059b-48d8-9b79-f364aefaf60c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","timestamp":"2025. március. 31. 09:54","title":"Benzináremeléssel indul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","shortLead":"Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt is kiszabhatnak rá.","id":"20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"0eec53b1-af55-462b-a6f0-c69e5ba3d9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Del-Korea-felfuggesztett-elnoke-alkotmanybirosag-rendkivuli-allapot","timestamp":"2025. április. 01. 07:49","title":"Napokon belül dönt az alkotmánybíróság Dél-Korea felfüggesztett elnökének sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket, hogy az eddigieknél is kevesebb legyen bennük a baktérium. Egészségügyi szempontból nem kifogásolható a szabályozás, de a működés mindenképpen drágább lesz.","shortLead":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket...","id":"20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f.jpg","index":0,"item":"26c507b9-7024-462a-bf5b-76a2284b7480","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 31. 12:35","title":"Mostantól tisztább vizet kell önteni a gyógyfürdők medencéibe, sokba fog ez kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","shortLead":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","id":"20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0.jpg","index":0,"item":"9c6a9157-217a-438f-8e18-bb571d085b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","timestamp":"2025. április. 01. 20:03","title":"Áttörést hozhat egy új agyi implantátum, ami valós időben alakítja beszéddé a gondolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint amit az elmúlt pár hónapban mértek.","shortLead":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint...","id":"20250401_bmi-index-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"8a6993a7-c360-4787-94b5-32f3987d7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_bmi-index-novekedes","timestamp":"2025. április. 01. 13:35","title":"Végre érkezett egy jel a magyar gazdaságból, ami legalább egy kis javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós riportból. A kiaknázatlan lehetőségek megvalósulását azonban technikai, környezeti és társadalmi akadályok is nehezítik. Adatalapú cikkünkből az is kiderül, hogy a magyar régióknak mekkora a megújulóenergia-termelési potenciálja.","shortLead":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós...","id":"20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"8fada4e0-be3f-4a3f-8335-f8f4057a7624","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","timestamp":"2025. március. 31. 18:09","title":"Óriási lehetőségeket tartogat a napenergia Európa vidéki régióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","shortLead":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","id":"20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7.jpg","index":0,"item":"4bf4d775-5537-44ca-9ffd-acb7afe6c68f","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","timestamp":"2025. április. 01. 10:37","title":"Budapestre jön a a Biffy Clyro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]