Az amerikai tőzsdei határidős indexek zuhantak, miután Donald Trump elnök széles körű vámokat jelentett be, amelyek legalább 10%-osak, egyes országok esetében pedig még magasabbak is lehetnek. Ez növeli egy globális kereskedelmi háború kockázatát, amely az amúgy is akadozó amerikai gazdaságot sújthatja.

A Dow Jones-index 828 pontot veszített, ami 1,95%-os esésnek felel meg. Az S&P 500 index 2,68%-kal, míg a Nasdaq-100 index 3,19%-kal esett. Mindez az amerikai tőzsdenyitás előtti időszakban.

A multinacionális vállalatok részvényei zuhantak a kiterjesztett kereskedés során. A Nike és az Apple egyaránt körülbelül 7%-ot veszített értékéből. Az importált áruk nagy forgalmazói közül több cég is komoly veszteségeket szenvedett el: a Five Below 14%-ot, a Dollar Tree 11%-ot, míg a Gap 8,5%-ot zuhant. A technológiai részvények szintén estek a kockázatkerülő hangulatban: az Nvidia 5%-kal, a Tesla pedig 7%-kal csökkent.

Az ázsiai piacokon Japánban volt a legnagyobb veszteség. A Nikkei 225 irányadó index 3,24%-ot esett, bár a korai kereskedésben még több mint 4%-os volt a visszaesés, míg a szélesebb Topix index az utolsó kereskedési órában 3,66%-kal volt lejjebb. Hongkong Hang Seng indexe 2,08%-ot esett, míg a kínai CSI 300 index 0,66%-kal csökkent.

Dél-Koreában a Kospi index 0,84%-kal csökkent, miután korábban több mint 3%-os volt a vesztesége, míg a kisebb vállalatokat tömörítő Kosdaq az utolsó kereskedési órában 0,27%-kal volt lejjebb. Indiában az irányadó Nifty 50 index 0,25%-kal, a szélesebb BSE Sensex pedig 0,24%-kal csökkent a korai kereskedésben.

Ausztrália S&P/ASX 200 indexe 0,94%-os eséssel, 7 859,70 ponton zárt.

Az európai tőzsdék csütörtöki nyitáskor jelentős esésre számíthatnak, ahogy a kereskedők reagálnak Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseire.

Az Egyesült Királyság FTSE 100 indexe várhatóan 121 ponttal alacsonyabban, 8 513 ponton nyit. Németország DAX indexe 396 ponttal 21 994-re csökkenhet, Franciaország CAC indexe 127 ponttal eshet 7 731-re, míg Olaszország FTSE MIB indexe 547 ponttal lehet alacsonyabb, 38 010 ponton – az IG adatai szerint.