[{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","shortLead":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","id":"20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"02dc51d6-93a5-4d71-9901-475870713c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","timestamp":"2025. április. 02. 17:26","title":"Tényleges életfogytiglant kért a feleségét és a kislányát megölő albertirsai férfira az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","shortLead":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","id":"20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"4df265bc-6dcb-4728-aa30-660e61fd389d","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","timestamp":"2025. április. 01. 22:12","title":"Itt az újabb amerikai kormányzati botrány: Mike Waltz és csapata magán gmailes fiókokról levelezett kormányzati ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer elektronikus eszközt foglaltak le.","shortLead":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer...","id":"20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05.jpg","index":0,"item":"0c787cb7-9dde-4e9c-913b-e0ee41b9addc","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Europol: felszámolták a világ egyik legnagyobb pedofilplatformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél alkalmaztak. Közülük ketten mutattak javulást.","shortLead":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél...","id":"20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f.jpg","index":0,"item":"97554e93-a3ec-470a-a68d-0803d37bcf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","timestamp":"2025. április. 02. 13:03","title":"Egy lebénult férfi kapott egy különleges kezelést, és most jó esély van rá, hogy tud majd járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előző évi eredményének közel negyedét osztja szét a részvénytulajdonosok között a pénzintézet, egy részét már meg is kapták.","shortLead":"Előző évi eredményének közel negyedét osztja szét a részvénytulajdonosok között a pénzintézet, egy részét már meg is...","id":"20250402_mbh-bank-osztalek-tozsde-meszaros-bankja-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"f0b8bf1d-3580-42d0-a682-6005a8a34a02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_mbh-bank-osztalek-tozsde-meszaros-bankja-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 02. 12:13","title":"Közel 37 milliárdos osztalékot fizet Mészáros bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847","c_author":"Kozek Lél","category":"itthon","description":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi oktatóval, a program létrehozójával elkaszált országos tervekről, határok kijelöléséről, az iskolapszichológusok körüli gondokról is beszélgettünk.","shortLead":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi...","id":"20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847.jpg","index":0,"item":"ca7133f1-7b25-4f01-9847-696e22c805f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","timestamp":"2025. április. 01. 13:22","title":"Civilek az iskolai bántalmazások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","shortLead":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","id":"20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"3cd59d5c-45f2-4449-aff6-ca27a0b1ee83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","timestamp":"2025. április. 02. 10:58","title":"Megerősítette a Nébih: újabb két marhatelepen jelent meg a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]