[{"available":true,"c_guid":"80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának elve is.","shortLead":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának...","id":"20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a.jpg","index":0,"item":"c256e748-3dd2-48ae-83c7-732c6d143a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","timestamp":"2025. április. 02. 13:42","title":"Jogellenes Bayer Zsolt listázós ötlete az adatvédelmi hatóság elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem, a Észak-Oszétiában elkövetett háborús bűnök ügye is a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt van – a háborús bűncselekmények feltárásának teljes rendszerét érintheti, ha Magyarország mellőzi a Benjámin Netanjáhú ellen kiadott elfogató parancsot.","shortLead":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem...","id":"20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e.jpg","index":0,"item":"3fd6e405-6f2c-469d-9466-db13be3ac156","keywords":null,"link":"/360/20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","timestamp":"2025. április. 02. 11:05","title":"Minden adott ahhoz, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból, pont akkor, amikor az Moszkva célkeresztjébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyáron érkezik a Nintendo Switch új generációja, mely több fronton is megújult, de játékok terén sem aprózta el a dolgokat az ikonikus japán cég.","shortLead":"Nyáron érkezik a Nintendo Switch új generációja, mely több fronton is megújult, de játékok terén sem aprózta el...","id":"20250402_nintendo-switch-2-jatekkonzol-bemutato-specifikaciok-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e.jpg","index":0,"item":"ad9fc0c9-7301-41f1-9a12-4656073ed4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_nintendo-switch-2-jatekkonzol-bemutato-specifikaciok-funkciok","timestamp":"2025. április. 02. 16:10","title":"Szédületes konzolt mutatott be a Nintendo, megérkezett a Switch 2 – itt van minden részlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","shortLead":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","id":"20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"d40b2255-123e-45f4-b99a-073ceb362cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","timestamp":"2025. április. 03. 21:54","title":"Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.","shortLead":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral...","id":"20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"dde6f122-b53b-4fa3-9072-4b94b91fbb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","timestamp":"2025. április. 04. 10:11","title":"Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint ez késleltetheti egyes újdonságok megjelenését, és a meglévők működésére is hatással lehet.","shortLead":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint...","id":"20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"2fd7565d-001e-4fcc-b4ff-3a99019eb4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","timestamp":"2025. április. 02. 14:03","title":"Komoly gondokkal küzd az OpenAI, megszólalt Sam Altman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476b5fcc-c15e-4af6-8c34-aa5bc9174e99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A budapesti repülőtér fejlődésének egyik legnagyobb akadálya, hogy a kormány 15 év alatt sem tudta közelíteni a magyarok életszínvonalát a nyugatihoz, nem pedig az, hogy az előző tulajdonos hanyag volt.","shortLead":"A budapesti repülőtér fejlődésének egyik legnagyobb akadálya, hogy a kormány 15 év alatt sem tudta közelíteni...","id":"20250404_hvg-budapest-airport-ferihegy-vinci-hungary-airlines-wujiang-waberers-tiborcz-cargo-city","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/476b5fcc-c15e-4af6-8c34-aa5bc9174e99.jpg","index":0,"item":"be3ddcfa-8cf7-462c-8fdd-d130ccfe8d05","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-budapest-airport-ferihegy-vinci-hungary-airlines-wujiang-waberers-tiborcz-cargo-city","timestamp":"2025. április. 04. 09:30","title":"Amint az államé lett a ferihegyi reptér, jobban látszik, mi a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi hatóság szerint a TikTok Kínába továbbította az európai felhasználók adatait, amit az adatvédelmi törvények szerint nem tehetett volna meg.","shortLead":"Az ír adatvédelmi hatóság szerint a TikTok Kínába továbbította az európai felhasználók adatait, amit az adatvédelmi...","id":"20250404_tiktok-europa-adatvedelmi-torveny-gdpr-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135.jpg","index":0,"item":"59bf0967-0b63-4292-9ccc-8bfe67cc5166","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_tiktok-europa-adatvedelmi-torveny-gdpr-buntetes","timestamp":"2025. április. 04. 09:03","title":"202 milliárdos büntetést kaphat a TikTok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]