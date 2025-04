Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5439dee-0258-4449-b962-663100b33805","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter pénteken közölte, hogy Oroszországnak fogy az ideje, hogy meggyőzze a Trump-kormányzatot arról: komolyan gondolja az ukrajnai béketárgyalásokat, és nem csupán időt akar nyerni.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter pénteken közölte, hogy Oroszországnak fogy az ideje, hogy meggyőzze a Trump-kormányzatot...","id":"20250405_Amerikai-kulugyminiszter-ketyeg-az-ora-Oroszorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5439dee-0258-4449-b962-663100b33805.jpg","index":0,"item":"f3324c81-3bbc-4757-b999-cc017c624e98","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_Amerikai-kulugyminiszter-ketyeg-az-ora-Oroszorszagnak","timestamp":"2025. április. 05. 10:15","title":"Amerikai külügyminiszter: Ketyeg az óra, Oroszország ideje fogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is kidolgozzák a további válaszokat Trump vámháborújára.","shortLead":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is...","id":"20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5.jpg","index":0,"item":"51b9181c-720c-4825-b122-b96bc3840cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 05. 16:23","title":"Nem küldenek több Jaguar Land Rovert az Egyesült Államokba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. április. 04. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","shortLead":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","id":"20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393.jpg","index":0,"item":"7d41991f-7409-4f39-801a-94c46346dd4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","timestamp":"2025. április. 04. 14:03","title":"Látványos változások jönnek a Windows 11-be, megnő a Start menü is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcc8495-1ca9-44ab-b438-d9e9e7dfaea2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az afrikai óriáspatkány több mint száz taposóaknát szimatolt ki.","shortLead":"Az afrikai óriáspatkány több mint száz taposóaknát szimatolt ki.","id":"20250404_rekord-kambodzsa-ronin-aknakereso-patkany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcc8495-1ca9-44ab-b438-d9e9e7dfaea2.jpg","index":0,"item":"038cd4ac-0663-4eda-b2bc-10ef9cbc513b","keywords":null,"link":"/elet/20250404_rekord-kambodzsa-ronin-aknakereso-patkany","timestamp":"2025. április. 04. 17:39","title":"Rekordot döntött Kambodzsában Ronin, az aknakereső patkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra – jelentette be az agrárminiszter.","shortLead":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra...","id":"20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"694958bf-fdcd-4466-ab1e-196dfccdd2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 05. 17:13","title":"Újabb lépésekről döntöttek a száj- és körömfájás járvány miatt, a rendőrség segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénteket is mélyrepülésben folytatták a világ vezető tőzsdéi, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki vámbejelentéseinek hatására csütörtökön meredeken zuhanni kezdtek az indexek.","shortLead":"A pénteket is mélyrepülésben folytatták a világ vezető tőzsdéi, miután Donald Trump amerikai elnök csütörtöki...","id":"20250405_Akkorat-estek-ket-nap-alatt-a-tozsdek-hogy-mar-a-medvepiac-reme-fenyeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34.jpg","index":0,"item":"82adc063-0677-47b3-80ee-4bd06f19872b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Akkorat-estek-ket-nap-alatt-a-tozsdek-hogy-mar-a-medvepiac-reme-fenyeget","timestamp":"2025. április. 05. 08:40","title":"Akkorát estek két nap alatt a tőzsdék, hogy már a medvepiac réme fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fffa61-9d63-445f-a29a-a76780b05c49","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A következő évtized elejére a Waberer’s a régió vezető logisztikai szolgáltatója lenne, a mostani árbevétel több mint duplájával. Ehhez 400 millió eurót terveznek elkölteni.","shortLead":"A következő évtized elejére a Waberer’s a régió vezető logisztikai szolgáltatója lenne, a mostani árbevétel több mint...","id":"20250404_Hiaba-docog-a-gazdasag-a-Waberers-nagy-fejlesztesekre-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fffa61-9d63-445f-a29a-a76780b05c49.jpg","index":0,"item":"34c0448f-d6fa-4e18-a946-09e80921cff8","keywords":null,"link":"/kkv/20250404_Hiaba-docog-a-gazdasag-a-Waberers-nagy-fejlesztesekre-keszul","timestamp":"2025. április. 04. 14:59","title":"Hiába döcög a gazdaság, a Waberer’s nagy fejlesztésekre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]