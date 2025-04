Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","shortLead":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","id":"20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"d8732c61-a8ad-4ff7-a5e9-0ea95d01a9af","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","timestamp":"2025. április. 05. 22:16","title":"Elfogtak több külföldi állampolgárt, akik letörték az izraeli zászlókat a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámjai és a kínaiak válasza továbbra is érezteti hatását az európai börzéken: zuhan London, Frankfurt és Párizs is, de az összeurópai tőzsdeindex is másfél éves mélypontra került a hét első napján.","shortLead":"Donald Trump vámjai és a kínaiak válasza továbbra is érezteti hatását az európai börzéken: zuhan London, Frankfurt és...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-europa-dax-ftse-stoxx-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16.jpg","index":0,"item":"e884449d-889b-43c3-8de9-4a763d6220ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-tozsde-europa-dax-ftse-stoxx-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:02","title":"Szabadesésben az európai tőzsdék a Trump vámbejelentései utáni első hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Ez a következménye a sok online rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Autó ütközött teherautóval a Vác körüli elkerülő szakaszon, lezárták az autóutat, de a sok kerülő miatt Vácon is nagy a torlódás.","shortLead":"Autó ütközött teherautóval a Vác körüli elkerülő szakaszon, lezárták az autóutat, de a sok kerülő miatt Vácon is nagy...","id":"20250405_M2-M3-autout-autopalya-baleset-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3.jpg","index":0,"item":"c3ad9bec-ed47-4711-ab77-217cd52bc41e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250405_M2-M3-autout-autopalya-baleset-torlodas","timestamp":"2025. április. 05. 18:28","title":"Az M2-es utat súlyos baleset miatt lezárták, az M3-ason pedig tíz kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyitva lévő átkelőkön érdemes hosszabb várakozási időkkel számolni.","shortLead":"A nyitva lévő átkelőkön érdemes hosszabb várakozási időkkel számolni.","id":"20250406_ausztria-magyarorszag-hataratkelok-ragados-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"a897e9bb-9294-4393-ac25-2972cb60eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_ausztria-magyarorszag-hataratkelok-ragados-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 06. 16:55","title":"Már húsz határátkelőhely van zárva Ausztria és Magyarország között a ragadós száj- és köröm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató óta pedig kapja az ívet a kritikusoktól és a közönségtől egyaránt. Miért válthatott ki ekkora indulatokat egy tündérmese, és mi köze lehet Donald Trumpnak vagy az izraeli-palesztin konfliktusnak egy családi film fogadtatásához?","shortLead":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató...","id":"20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc.jpg","index":0,"item":"ffbff3c2-b5c8-4f19-8ab8-3cddf4e9bf37","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 17:00","title":"Az új Hófehérkével a Disney már a bemutató előtt lábon lőtte magát, de azóta sem sikerült senkit meggyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","shortLead":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","id":"20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70.jpg","index":0,"item":"da805f18-d2a4-4ae6-add5-951958e0e238","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","timestamp":"2025. április. 07. 10:24","title":"Meghalt Z. Halmágyi Judit építész, több fontos budapesti épület tervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők kockázatcsökkentése futótűzként terjed, és nagyon nehéz lesz megállítani az amerikai eszközökből történő menekülést, az euró pedig akár jól is kijöhet a medvepiacból.","shortLead":"A befektetők kockázatcsökkentése futótűzként terjed, és nagyon nehéz lesz megállítani az amerikai eszközökből történő...","id":"20250407_Elemzok-vamhaboru-medvepiac-likvidalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"1ad76a89-bd60-48e2-851f-1bdd2bb56a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Elemzok-vamhaboru-medvepiac-likvidalas-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:07","title":"Elemzők a vámháborúról: 20 év múlva külön neve lesz az elmúlt napoknak a történelemkönyvekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]