[{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé ütötték szíven őket.","shortLead":"A Volkswagen, a Mercedes, a BMW és a Porsche már túl van a saját vámpánikján, így az újabb bejelentések már kevésbé...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"ffe7aa5c-6ae4-4095-b356-8bc6f9b16ce4","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_donald-trump-vam-tozsde-autogyartas-porsche-volkswagen-bmw-mercedes-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:59","title":"Németországban az autógyártóknak fájt a legkevésbé a hétfő, ők „csak” 2-4 százalékot zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.","shortLead":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők...","id":"20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"20b1b254-35ce-4ca0-80a6-c6e3168c4db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. április. 07. 09:03","title":"Elkezdte bedarálni a Meta a tényellenőrzést a Facebookon és az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","shortLead":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","id":"20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e.jpg","index":0,"item":"7ad964a3-b685-4888-876f-d6dbae99c2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Felpörgött a boltok forgalma februárban a tavalyihoz képest, a gyógyszervásárlás lett az igazán kiugró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","shortLead":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","id":"20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3.jpg","index":0,"item":"152763ba-caa2-498b-a6a0-dbb63fcec719","keywords":null,"link":"/kultura/20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 18:30","title":"A Munkácsy-díjas giccsfestőnél járt a kulturális miniszter, Schmidt Mária is elkísérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","shortLead":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","id":"20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3.jpg","index":0,"item":"7fe38b6b-881e-45f5-bf6f-e7b709b6fc1f","keywords":null,"link":"/elet/20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","timestamp":"2025. április. 06. 15:44","title":"Nagypapa lett Michael Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","shortLead":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","id":"20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04.jpg","index":0,"item":"6620bca3-be2a-4a9f-b094-312365ccb68f","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","timestamp":"2025. április. 07. 09:26","title":"A felesége levideózta, amint Boris Johnsont megcsipkedi egy strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]