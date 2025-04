Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok egy helyi kukoricaföldjén? Miért érzi közelinek a magyarokat a soba grande? Egyáltalán, ki az a soba grande? Megnéztük, mit lehet kezdeni magyar madarászok világra szóló felfedezésével Angola központi fennsíkján, ahol kék vércsék milliói nyüzsögnek minden tavasszal.","shortLead":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok...","id":"20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559.jpg","index":0,"item":"32e06c36-b3ea-42ea-997f-3ef3746a94bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","timestamp":"2025. április. 06. 17:15","title":"Hogyan csinálna turisztikai attrakciót milliónyi madárból néhány magyar Angolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak...","id":"20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4.jpg","index":0,"item":"2a9714c1-b58d-4838-9635-0e286ebec293","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","timestamp":"2025. április. 08. 08:03","title":"Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","shortLead":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","id":"20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3.jpg","index":0,"item":"e9974234-151d-483a-bd10-0331ae3b1927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","timestamp":"2025. április. 07. 10:40","title":"Azt hitte egy férfi, hogy ellopták a kocsiját – valójában a vasúti síneken felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei Nagykőrösön – állapította meg a kormányhivatal vizsgálata néhány héttel a tömeges rosszullét után. ","shortLead":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei...","id":"20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a.jpg","index":0,"item":"11ac3917-5583-4eff-b6e6-cc4bba1ff9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 05:32","title":"Kiderült, hogy miért lett több száz ember rosszul Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564c058a-6518-409e-807f-8e47c8d6a34e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első ízelítőt róla. ","shortLead":"Kiadták az első ízelítőt róla. ","id":"20250407_Hamarosan-itt-az-Audi-uj-uzleti-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/564c058a-6518-409e-807f-8e47c8d6a34e.jpg","index":0,"item":"c1fe4bd4-0381-4d0a-82cd-ebb736e95673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Hamarosan-itt-az-Audi-uj-uzleti-limuzinja","timestamp":"2025. április. 07. 20:20","title":"Hamarosan itt az Audi új üzleti limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat, elbúcsúzhat minden adatától.","shortLead":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat...","id":"20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"cfb2ec16-7b45-4bf1-a958-64effee04543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","timestamp":"2025. április. 06. 20:03","title":"Fontos határidőre figyelmeztet a Google: aki nem lép időben, minden adatát elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","shortLead":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","id":"20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1.jpg","index":0,"item":"9e73b5fe-6b3a-4aeb-a7fa-f6d61923cf44","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","timestamp":"2025. április. 07. 09:43","title":"Életfogytiglant kapott Curtis testvére Katzenbach Imre meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","shortLead":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","id":"20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"239a80c5-aff2-4fff-91fe-eed142577ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. április. 06. 18:59","title":"Gulyás: Nem volt olyan illúziónk, hogy az európai gazdaságnak jót fog tenni a Trump-győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]