Minden politikus vágya, hogy olyanokat mondjon, amire mindenki odafigyel, és Donald Trump ezt egész biztosan kimaxolta. Az amerikai elnök a modern kori gazdaságtörténet legnagyobb vámháborúját indította be, és erre most már azok is odafigyelnek, akik normális körülmények között jó, ha évtizedenként egyszer használják a „vám” szót.

A Google-keresések adatai alapján már a múlt héten is több mint kétszer annyian kerestek rá a magyar felhasználók közül a „vám” kifejezésre, mint egy átlagos héten szoktak, és ez még csak a békés bemelegítés volt. A grafikonon – ahol a piros vonal a vám, a sárga a „Trump vám”, a kék pedig a vámháború keresési gyakoriságait mutatja – szaggatott vonal vezet a mostani hét adatához, amely az eddigi legmagasabb érték. És mindezt úgy kell értelmezni, hogy itt heti bontásról van szó, mégpedig az angolszász vasárnaptól szombatig tartó naptár szerint, szóval vasárnap éjféltől kedden nagyjából délig lett háromszor annyi keresés, mint amennyi máskor egy hét alatt szokott lenni.

Google-keresések Magyarországon a „vám” (piros), a „Trump vám” (sárga) és a „vámháború” (kék) kifejezésekre Google Trends

Még látványosabb mindez, ha nem magyar nyelven nézzük, hanem angolul. Ekkor ugyanis az látszik, hogy hússzor annyian kerestek rá a tariff szóra kedd délig, mint egyébként egy hét alatt.

Google-keresések világszerte a “„tariff” szóra Google Trends

Érdemes még egy pillantást vetni a magyar grafikonon a februári kis megugrásra, az angolon pedig a februári és márciusi emelkedésre: az volt az az időszak, amikor Kanadával, Kínával és Mexikóval szemben először vámokat lengetett be Trump, majd márciusban másodszor is.

Figyelünk, mire kíváncsiak olvasóink. Cikkünk írásában segítségünkre volt a Google Trends. Ez a tartalom a Google-lel fennálló fizetett partnerség része, amely a Google Trends népszerűsítését szolgálja.