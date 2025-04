Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93f2a06f-a73e-4bbe-91d7-2e879e9cf99d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Monash Egyetem kutatói szerint a legújabb eredményük is azt bizonyítja, hogy a matematika megoldásait néha más tudományterületen kell keresni.","shortLead":"Az ausztrál Monash Egyetem kutatói szerint a legújabb eredményük is azt bizonyítja, hogy a matematika megoldásait néha...","id":"20250407_matematika-megoldas-descartes-korelmelet-megoldasa-einstein-kvantummechanika-relativitaselmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f2a06f-a73e-4bbe-91d7-2e879e9cf99d.jpg","index":0,"item":"6b8cea9e-db5e-4c75-ac39-cabaf234ea03","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_matematika-megoldas-descartes-korelmelet-megoldasa-einstein-kvantummechanika-relativitaselmelet","timestamp":"2025. április. 07. 18:03","title":"380 éves geometriai problémát sikerült megoldani, Einstein elmélete is segített benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és a felnövés nehézségeiről egy távlatok nélküli világban – ám még a legmélyebb nyomoron is átcsillan olykor az élet apró csodáinak derűje. Kritika.","shortLead":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és...","id":"20250408_bird-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754.jpg","index":0,"item":"a9dbe8c5-a4f1-4a96-9b31-c7723dd59aaf","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_bird-filmkritika","timestamp":"2025. április. 08. 14:21","title":"Ahol a madár se jár, ott már csak a csoda segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent meg a tárgyaláson. ","shortLead":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent...","id":"20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"2a10a109-427a-467e-829b-bcc606ac31bf","keywords":null,"link":"/elet/20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","timestamp":"2025. április. 09. 15:04","title":"Nemrég még azt állította, napjai vannak hátra, most egy autóból mutogatta a középső ujját Virginia Giuffre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi hajtóműtesztjéről.","shortLead":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi...","id":"20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"dee8ee4e-65e3-4d08-96ce-e00be7400f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","timestamp":"2025. április. 07. 17:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX a Starship következő tesztrepülésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Március végére 2,55 ezer milliárd forint lett a költségvetési hiány. Az éves terv 4,12 ezer milliárd forint. Az államadósság kamatterhei három hónap alatt 1,55 ezer milliárd forintot vittek el.","shortLead":"Március végére 2,55 ezer milliárd forint lett a költségvetési hiány. Az éves terv 4,12 ezer milliárd forint...","id":"20250408_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-2025-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"d60eab31-b84e-41e9-8a9e-f926b3031593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-2025-marcius","timestamp":"2025. április. 08. 11:33","title":"Majdnem összejött a kétharmad a 3 havi költségvetési hiányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak Black Friday lenne az Egyesült Államokban, úgy lepték el az Apple üzleteit a vásárlók. A vásárlók egyszerűen félnek a most bejelentett vámtarifákkal járó áremelkedéstől.","shortLead":"Mintha csak Black Friday lenne az Egyesült Államokban, úgy lepték el az Apple üzleteit a vásárlók. A vásárlók...","id":"20250408_donald-trump-vamhaboru-apple-vasarlasi-laz-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e10cc3bd-c3dc-4e9f-8ff5-d050cd5186cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_donald-trump-vamhaboru-apple-vasarlasi-laz-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 08. 18:03","title":"Megrohamozták az Apple boltjait Amerikában, mindenki iPhone-t akar venni Trump vámjai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3502bec-b8bd-4cce-b695-6c331c78f90a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hívás célja az volt, hogy az amerikai bankok kifejthessék véleményüket a helyzetről a nemzetközi partnereiknek.","shortLead":"A hívás célja az volt, hogy az amerikai bankok kifejthessék véleményüket a helyzetről a nemzetközi partnereiknek.","id":"20250407_A-legnagyobb-bankok-vezetoi-egyeztettek-egymassal-a-hetvegen-Trump-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3502bec-b8bd-4cce-b695-6c331c78f90a.jpg","index":0,"item":"2b45bc32-afa5-4fa8-8a7a-c061d3673533","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_A-legnagyobb-bankok-vezetoi-egyeztettek-egymassal-a-hetvegen-Trump-miatt","timestamp":"2025. április. 07. 16:56","title":"A legnagyobb bankok vezetői egyeztettek egymással a hétvégén Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978.jpg","index":0,"item":"5b8edc19-9410-45d2-ace1-2c030576067a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 14:53","title":"Donald Trump, a Grincs: bajban lehetnek a vámok miatt az amerikaiak, ha karácsonyi díszeket akarnak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]