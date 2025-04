Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz.","shortLead":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás...","id":"20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"54106bcf-47cc-4432-abcb-63816ea5bf53","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 08. 09:47","title":"Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a046d35-78bb-4cd0-aaaa-6a93938b59e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem egy csöppség a 6.6 literes egység. ","shortLead":"Nem egy csöppség a 6.6 literes egység. ","id":"20250408_Valaha-gyartott-legerosebb-V12-es-motorral-erkezik-a-Zenvo-Aurora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a046d35-78bb-4cd0-aaaa-6a93938b59e4.jpg","index":0,"item":"c85a09d2-40b5-41ab-a5b5-eaddbb800aca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Valaha-gyartott-legerosebb-V12-es-motorral-erkezik-a-Zenvo-Aurora","timestamp":"2025. április. 08. 08:01","title":"A valaha gyártott legerősebb V12-es motorral érkezik a dánok hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháborújával meg akarja osztani az Európai Unió tagállamait, és ha az olasz kormányfő különalkut köt vele, akkor azzal ezt el is éri – véli a francia ipari miniszter.","shortLead":"Donald Trump a vámháborújával meg akarja osztani az Európai Unió tagállamait, és ha az olasz kormányfő különalkut köt...","id":"20250409_vamhaboru-meloni-trump-europai-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"80d28819-3259-4ec7-8be0-c3bc97007ebb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_vamhaboru-meloni-trump-europai-egyseg","timestamp":"2025. április. 09. 13:13","title":"Egy francia miniszter szerint az európai egységet áshatja alá Meloni amerikai látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e2173f-543d-47a3-bea0-27e6a935f086","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2 milliárdos bírságot is kaphatnak a szabálysértő nagyvállalatok.","shortLead":"Akár 2 milliárdos bírságot is kaphatnak a szabálysértő nagyvállalatok.","id":"20250409_kornyezetvedelem-szemeteles-szennyezes-birsagok-emelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e2173f-543d-47a3-bea0-27e6a935f086.jpg","index":0,"item":"bc5a145b-9cc6-4954-aa0c-34250198b696","keywords":null,"link":"/zhvg/20250409_kornyezetvedelem-szemeteles-szennyezes-birsagok-emelese","timestamp":"2025. április. 09. 15:51","title":"Brutális emelés: milliárdos mértékig nőnek a szemetelők és szennyezők bírságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","id":"20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33.jpg","index":0,"item":"4296d334-b167-4429-80f2-eafd0171ba00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","timestamp":"2025. április. 09. 08:41","title":"Gyengébb, de még így is 680 lovas új Bentley-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani azokat az anyagokat, amelyek átjutottak a felszíni rétegen.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani...","id":"20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"74f351f9-350f-4afe-bb13-6b8c061849f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","timestamp":"2025. április. 09. 13:03","title":"Az egész világ vizét megtisztíthatják azok a baktériumok, amiket most fedeztek fel a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","shortLead":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","id":"20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"336a35d9-94cb-4520-a959-9528b768ddbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","timestamp":"2025. április. 09. 19:10","title":"Egymilliárd eurót kapott Ukrajna a befagyasztott orosz vagyonok hozamából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]