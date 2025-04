Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd7ac6d6-b28a-4b22-9d73-634cc0be4866","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük az egész estét, éjszakát.","shortLead":"Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük...","id":"20250409_tuntetes-hidfoglalas-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd7ac6d6-b28a-4b22-9d73-634cc0be4866.jpg","index":0,"item":"b2d629f5-223d-412f-b001-c1c4ea1614d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_tuntetes-hidfoglalas-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:38","title":"„Muszáj valamit csinálni, mert megőrülsz” – videón a jövőért is aggódó hídfoglalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","shortLead":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","id":"20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"65fcb92f-5c1a-433b-bccd-39a8fa0f7097","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","timestamp":"2025. április. 10. 20:14","title":"Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322214e7-6b2c-4ca1-8f84-46b11f3d3998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a kedvenc kaliforniai borától válik meg, más a Netflix-előfizetését mondta le. Két, Donald Trump intézkedéseivel célba vett ország, Kanada és Dánia polgárai a személyes bojkottot választották tiltakozásul. ","shortLead":"Van, aki a kedvenc kaliforniai borától válik meg, más a Netflix-előfizetését mondta le. Két, Donald Trump...","id":"20250409_trump-kanada-dania-vamok-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322214e7-6b2c-4ca1-8f84-46b11f3d3998.jpg","index":0,"item":"93dcbf08-cf08-4f5e-acad-5fd3a0f8f6eb","keywords":null,"link":"/elet/20250409_trump-kanada-dania-vamok-bojkott","timestamp":"2025. április. 09. 12:22","title":"Egyre kreatívabb módon vágnak vissza a kanadaiak és a dánok Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér fotói nem hagytak sok mindent rejtve, és ezzel akarta megváltoztatni azt, ahogyan a világ a nőket látja. A híres német divatfotós ikonikus fényképei most Budapesten is láthatók. ","shortLead":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér...","id":"20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5.jpg","index":0,"item":"94b611bc-769a-4512-99fd-3f533668dad7","keywords":null,"link":"/360/20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","timestamp":"2025. április. 09. 18:00","title":"A fotós, aki előtt a leghíresebbek is hagyták magukat lemezteleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","shortLead":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","id":"20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"c000519c-d193-4bf9-a759-de76181b2d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 18:34","title":"OTP: Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás ért minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Öt új traffipax figyeli majd a gyorshajtásokat. ","shortLead":"Öt új traffipax figyeli majd a gyorshajtásokat. ","id":"20250409_sebessegmero-kamerakat-telepitenek-Budapesten-helyszinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63.jpg","index":0,"item":"7edfb46f-1323-43a6-ace4-f682f47715ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_sebessegmero-kamerakat-telepitenek-Budapesten-helyszinek","timestamp":"2025. április. 09. 13:41","title":"Újabb sebességmérő kamerákat telepítenek Budapesten – itt vannak a helyszínek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e3d365-59c4-4fd9-8649-30c4eae4c1aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Peugeot e-208 hatótávja meghaladja a 430 kilométert.","shortLead":"A felfrissített Peugeot e-208 hatótávja meghaladja a 430 kilométert.","id":"20250410_nagyobb-hatotavval-tamad-a-legujabb-elektromos-peugeot-208","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e3d365-59c4-4fd9-8649-30c4eae4c1aa.jpg","index":0,"item":"1b0e5a0b-24ac-4902-8833-edd8f47873f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_nagyobb-hatotavval-tamad-a-legujabb-elektromos-peugeot-208","timestamp":"2025. április. 10. 07:21","title":"Nagyobb hatótávval támad a legújabb elektromos Peugeot 208","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]