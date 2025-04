Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly szankciókat mérlegel a kínai MI-startuppal szemben a Trump-kormányzat, és ezt a felhasználók is megérezhetik.","shortLead":"Komoly szankciókat mérlegel a kínai MI-startuppal szemben a Trump-kormányzat, és ezt a felhasználók is megérezhetik.","id":"20250417_egyesult-allamok-kinai-deepseek-mesterseges-intelligencia-betiltas-amerikai-chipek-nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"39138eb7-92a1-4a8c-955d-6865f017c857","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_egyesult-allamok-kinai-deepseek-mesterseges-intelligencia-betiltas-amerikai-chipek-nvidia","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Betilthatják a DeepSeeket az Egyesült Államokban – amerikai chipeket sem vehetne a kínai startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyertes cég pályázati programjában nem létező vagy már nem aktív zenekarok is szerepelnek fellépőként.","shortLead":"A nyertes cég pályázati programjában nem létező vagy már nem aktív zenekarok is szerepelnek fellépőként.","id":"20250415_Palyazati-mutyi-miatt-kerult-veszelybe-a-pecsi-Kaptalan-Kert-koncertsorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2.jpg","index":0,"item":"bf710a22-258e-43b4-b1bd-85f729bfc9e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Palyazati-mutyi-miatt-kerult-veszelybe-a-pecsi-Kaptalan-Kert-koncertsorozat","timestamp":"2025. április. 15. 17:41","title":"Pályázati mutyi miatt kerülhetett veszélybe a pécsi Káptalan Kert koncertsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","shortLead":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","id":"20250415_bejelentes-uj-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c099eea2-8549-4335-a3ba-4b2e61666b43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_bejelentes-uj-allampapirok","timestamp":"2025. április. 15. 16:11","title":"Megtörtént a bejelentés, jönnek az új állampapírok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért. Az Erzsébet hídon kezdték a tüntetést, majd a Karmelitához vonultak, ahol Pankotai Lili, Rainer-Micsinyei Nóra és Iványi Gábor is felszólalt. Ezután papírrepülőkkel támadták Orbán Viktor munkahelyét.","shortLead":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért...","id":"20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75.jpg","index":0,"item":"20e6a5d0-3290-477d-987d-ad274c68d649","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 16:52","title":"„Egyszer le fogják csukni Hadházyt, de ne most” – a Várba vonultak a tüntetők az Erzsébet hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f63ab2-5675-4e7e-89a9-f49a51bfd35c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump önbizalma irigylésre méltó, saját közösségi oldalán például királyként hivatkozott magára, amikor bejelentette, hogy eltörli a Manhattan egyes részein bevezetett dugódíjat. Ahogyan az eredeti döntés, ez is megosztó, nem mindenkit győznek meg az érvek arról, hogy miért jobb, ha kevesebb autó van az utakon. A Duma Aktuál csapata azért megnevezett néhányat, KAP pedig elmesélte, milyen statisztikai alapon aggódni. ","shortLead":"Donald Trump önbizalma irigylésre méltó, saját közösségi oldalán például királyként hivatkozott magára, amikor...","id":"20250416_duma-aktual-donald-trump-new-york-dugodij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6f63ab2-5675-4e7e-89a9-f49a51bfd35c.jpg","index":0,"item":"2c831e42-dc7e-4fa7-91db-e4b867aca7ee","keywords":null,"link":"/360/20250416_duma-aktual-donald-trump-new-york-dugodij","timestamp":"2025. április. 16. 18:30","title":"A dugódíj halott, éljen Donald király!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek az okosnak mondott autókat. ","shortLead":"Józan döntésnek tűnik ez egy olyan piacon, ahol egymással versengve, szinte tesztelés nélkül dobják piacra a cégek...","id":"20250417_Tilos-lesz-onvezetokent-hirdetni-az-autokat-Kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725eb633-4f83-4a07-98f0-caa89fb66de5.jpg","index":0,"item":"a334ac39-6127-4b58-a718-5e152eefd6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Tilos-lesz-onvezetokent-hirdetni-az-autokat-Kinaban","timestamp":"2025. április. 17. 12:45","title":"Megelőzi a nagyobb bajt Kína, tilos lesz önvezetőnek hirdetni az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint higiéniai okokból van szükség a nejlonra. ","shortLead":"Takács Péter szerint higiéniai okokból van szükség a nejlonra. ","id":"20250417_takacs-peter-kulja-andras-foliaba-tekert-betegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"5d61cb2f-7762-4be7-9e64-2fe9f4c24d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_takacs-peter-kulja-andras-foliaba-tekert-betegek","timestamp":"2025. április. 17. 11:30","title":"Fóliába tekerve feküdtek a kórházban az emberek, az államtitkár szerint bizonyos esetekben ez a gyakorlat a sürgősségi osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb1a8ce-03dc-40f2-9b4b-e0f9887e976f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beszaladt a pékségbe, majd figyelmetlenül elindult. ","shortLead":"Beszaladt a pékségbe, majd figyelmetlenül elindult. ","id":"20250417_Kirepult-a-kocsijabol-egy-sofor-miutan-egy-rendorautoval-utkozott-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eb1a8ce-03dc-40f2-9b4b-e0f9887e976f.jpg","index":0,"item":"0489a5b0-a2ef-4daf-bd85-b9e4ebc95382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Kirepult-a-kocsijabol-egy-sofor-miutan-egy-rendorautoval-utkozott-video","timestamp":"2025. április. 17. 07:51","title":"Kirepült a kocsijából a sofőr, aki egy rendőrautóval ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]