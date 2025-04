Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,1 százalékos GDP-növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval tervezi a kormány a 2026-os költségvetést, és több különadót megtart a korábbi ígérete ellenére is.","shortLead":"4,1 százalékos GDP-növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval tervezi a kormány a 2026-os költségvetést, és több...","id":"20250417_Nagy-Marton-2026-koltsegvetes-gdp-inflacio-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"d01c1882-2efb-4ba1-9fdc-556c653a3ce9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Nagy-Marton-2026-koltsegvetes-gdp-inflacio-ado","timestamp":"2025. április. 17. 15:25","title":"Nagy Márton: elkészült a 2026-os költségvetés, majd jövőre indulhat be a gazdaság és csökkenhet az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint először egy memorandumot, majd a végleges dokumentumot írják alá a felek.","shortLead":"A tervek szerint először egy memorandumot, majd a végleges dokumentumot írják alá a felek.","id":"20250417_ukrajna-egyesult-allamok-haboru-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"67394217-45be-4997-bb6f-93e7fa2cc64a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_ukrajna-egyesult-allamok-haboru-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. április. 17. 07:47","title":"Kijev szerint közel az ukrán–amerikai megállapodás az ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d047a3-a0cd-4157-a267-ff8e2aad5769","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament delegációja elismeréssel szólt arról, hogy Ukrajnában az egészségügy terén előrehaladott állapotban van az uniós joganyag átvétele. A csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdését azonban a magyar kormány blokkolja.","shortLead":"Az Európai Parlament delegációja elismeréssel szólt arról, hogy Ukrajnában az egészségügy terén előrehaladott...","id":"20250416_Ukrajna_unios-csatlakozas_egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d047a3-a0cd-4157-a267-ff8e2aad5769.jpg","index":0,"item":"64eed4d4-d8af-4ebf-8f09-e27b852b1b92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250416_Ukrajna_unios-csatlakozas_egeszsegugy","timestamp":"2025. április. 16. 12:32","title":"Ukrajna folyamatosan veszi át az uniós jogot az egészségügy területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg kontinenst – írja a szerző, aki magát is jobboldalinak tartja.","shortLead":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg...","id":"20250417_Die-Welt-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105.jpg","index":0,"item":"65431513-c01c-4b00-a064-a8d7f889f56e","keywords":null,"link":"/360/20250417_Die-Welt-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 15:30","title":"Die Welt-vendégkommentár: Lendületben a Nyugat-barát populisták, de iparkodniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Somfai Dávid","category":"kkv","description":"Egy cégvezetőtől „lélegeztetőmaszkok” beszerzéséhez kért támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Az Országos Mentőszolgálat szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy ne rendelkeznének minden szükséges felszereléssel. ","shortLead":"Egy cégvezetőtől „lélegeztetőmaszkok” beszerzéséhez kért támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Az Országos...","id":"20250416_Gyujtenek-a-mentoknek-de-nem-alapfelszerelesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"119dd4ce-9512-424f-9ffc-36e280ddb7a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Gyujtenek-a-mentoknek-de-nem-alapfelszerelesre","timestamp":"2025. április. 16. 17:02","title":"Cégeket keresett meg a mentősöket segítő alapítvány, hogy „hasznos kiegészítő” felszereléseket tudjanak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal indokolta, hogy „meg kell védeni az amerikaiak véleménynyilvánítási szabadságát”. ","shortLead":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal...","id":"20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"219e87ba-5133-46ed-9928-67e05c435cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","timestamp":"2025. április. 17. 09:34","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint Európában egy internetes véleményért is 60 nap börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af14f-3f5c-4f53-8b97-a46918f8d88b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi összefogás segített majdnem tízezer kötet áttelepítésében.","shortLead":"Közösségi összefogás segített majdnem tízezer kötet áttelepítésében.","id":"20250417_konyvesbolt-koltoztetes-elolanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555af14f-3f5c-4f53-8b97-a46918f8d88b.jpg","index":0,"item":"1aea1ef0-8e93-4bfd-aa2f-ea67d209be87","keywords":null,"link":"/elet/20250417_konyvesbolt-koltoztetes-elolanc","timestamp":"2025. április. 17. 10:30","title":"A világ legmenőbb könyvesbolt-költöztetése történt egy michigani kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek, az önkormányzatok lényegében bármire hivatkozva korlátozhatnák a betelepülést. A legnépszerűbb eszköz alighanem a betelepülők adója lesz, de akár száz fekvőtámaszt is kérhetnének az önkormányzatok.","shortLead":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek...","id":"20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"c453b46f-d4d1-493e-8992-4cc220cc8b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","timestamp":"2025. április. 17. 09:18","title":"A kormány új szintre emeli a migránsozást: következik a „betelepülők” elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]