Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is árulkodik. Milyen érzelmeket élnek át a kirekesztettek, és hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Miért van (e téren is) nagyobb felelőssége a politikusoknak? És hogyan működik a társadalmi lelkiismeret?","shortLead":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is...","id":"20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84.jpg","index":0,"item":"fe47668b-f8f6-4d85-b3bb-db9b64a667dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","timestamp":"2025. március. 28. 08:40","title":"A kirekesztés a nagyobb közösség állapotát mutatja meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már a kormány is úgy látja, hogy a januári nyugdíjemelés túl kicsi volt, az infláció magasabb lesz a vártnál. A nyugdíjkorrekciót mégsem hajtják végre novemberig.","shortLead":"Már a kormány is úgy látja, hogy a januári nyugdíjemelés túl kicsi volt, az infláció magasabb lesz a vártnál...","id":"20250328_A-kormany-ugy-szamol-40-ezer-forint-korrekcio-meg-nem-fizet-november","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"c1c56871-f95c-4f09-8395-579e0ec5fefd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_A-kormany-ugy-szamol-40-ezer-forint-korrekcio-meg-nem-fizet-november","timestamp":"2025. március. 28. 09:08","title":"A kormány úgy számol, tartozik minden nyugdíjasnak, mégsem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte több mint 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent a tengeri jégtakaró február közepére a 2010 előtti átlaghoz képest – közölte a NASA és az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC).","shortLead":"Világszerte több mint 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent a tengeri jégtakaró február közepére a 2010 előtti...","id":"20250328_nasa-nsidc-tengeri-jegtakaro-kiterjedese-eszaki-sark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623.jpg","index":0,"item":"f6b1bf58-e872-4b9b-b8c4-fdbaac579b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_nasa-nsidc-tengeri-jegtakaro-kiterjedese-eszaki-sark","timestamp":"2025. március. 28. 11:03","title":"Riasztó adatok jöttek, sosem volt még ilyen kevés a tengeri jég a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel támogatják” egymást, ha támadás érné országaikat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel...","id":"20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"60b416a6-e815-4f5f-ac1d-4921118f2241","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","timestamp":"2025. március. 27. 12:23","title":"Dél-Korea szerint már több mint tízezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1941ba23-b1ba-4b7e-9fa9-eb08151dad80","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak az 50-es években, hanem még ma is tiszteletet parancsol a 300 SL 260 km/h végsebessége.","shortLead":"Nemcsak az 50-es években, hanem még ma is tiszteletet parancsol a 300 SL 260 km/h végsebessége.","id":"20250328_620-millio-forintot-kernek-ezert-a-regi-siralyszarnyas-mercedes-300-sl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1941ba23-b1ba-4b7e-9fa9-eb08151dad80.jpg","index":0,"item":"46586683-59da-4a37-a472-1c102e2737a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_620-millio-forintot-kernek-ezert-a-regi-siralyszarnyas-mercedes-300-sl","timestamp":"2025. március. 28. 07:21","title":"620 millió forintot kérnek ezért a régi sirályszárnyas Mercedesért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","shortLead":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","id":"20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"692acd1d-88e4-4b82-90e2-2976f3278f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:30","title":"Megnősült Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6427ff-6512-45ef-8efc-b29caef656dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál, ami nemcsak nagyobb strapabíróságot, de gyűrődésmentes kijelzőt is eredményezhet.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál...","id":"20250328_apple-hajlithato-iphone-folyekony-fem-zsaner-csuklopant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6427ff-6512-45ef-8efc-b29caef656dc.jpg","index":0,"item":"eb96c4b2-bfa3-479f-9668-a4d36c22abba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_apple-hajlithato-iphone-folyekony-fem-zsaner-csuklopant","timestamp":"2025. március. 28. 09:03","title":"Folyékony fémből lehet a hajlítható iPhone legfontosabb alkatrésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik, a platformnak jót tett az ingyenreklám.","shortLead":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik...","id":"20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f.jpg","index":0,"item":"2213b83f-299d-4a20-9ea1-7dacb5594d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","timestamp":"2025. március. 28. 14:03","title":"Kilőttek a Signal letöltései, miután kiderült: ezen beszélte meg egy támadás részleteit az amerikai kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]