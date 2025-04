Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19948a06-a91b-4d84-ac4f-10e86689fe46","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindezt az MNB számításai alapján írják.","shortLead":"Mindezt az MNB számításai alapján írják.","id":"20250418_anyak-adomentessege-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19948a06-a91b-4d84-ac4f-10e86689fe46.jpg","index":0,"item":"d441ce87-ca97-4662-b4bf-c397e4fb0abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_anyak-adomentessege-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:33","title":"Komoly költségvetési terhet jelent az anyák adómentessége és nincs terv a kigazdálkodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a3c7f7-b494-484f-b4d3-7cf62569ed9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jászberényi Sándor a kétezres évtized közepe óta többnyire Egyiptomban él.","shortLead":"Jászberényi Sándor a kétezres évtized közepe óta többnyire Egyiptomban él.","id":"20250418_hvg-Az-iro-sajat-kezeben-Cosmopolit-Kiado-Jaszberenyi-Sandor-Gulyas-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3c7f7-b494-484f-b4d3-7cf62569ed9a.jpg","index":0,"item":"53f34006-2ad0-4fea-b7a0-145b99c14bf2","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-Az-iro-sajat-kezeben-Cosmopolit-Kiado-Jaszberenyi-Sandor-Gulyas-David","timestamp":"2025. április. 18. 10:45","title":"Könyvkiadót indított az egyik legismertebb magyar haditudósító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni. Mutatjuk, milyen gyakorlatokat érdemes végezni.","shortLead":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni...","id":"20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b.jpg","index":0,"item":"45330789-75c7-4ce7-8114-190d0331fcb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","timestamp":"2025. április. 16. 20:03","title":"Próbálja ki: csinálja ezeket a gyakorlatokat naponta 5 percig, az eredményt meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ca6efe-7767-442f-84f4-ddd6c7308b1a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A magyar kormány alig várja, hogy csúcstalálkozókra és gigaüzletekre váltsa Donald Trump hűséges támogatását. Washington azonban önzőbb és elfoglaltabb, hogy Orbán Viktornak tegyen nagyobb szívességeket. Egy ajándéka azért van a magyar kormányfőnek: szabad kezet kap a demokrácia leépítésében.","shortLead":"A magyar kormány alig várja, hogy csúcstalálkozókra és gigaüzletekre váltsa Donald Trump hűséges támogatását...","id":"20250417_hvg-fogadas-jobbrol-usa-magyarorszag-orban-trump-palladino-rogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ca6efe-7767-442f-84f4-ddd6c7308b1a.jpg","index":0,"item":"a6da99c0-ec98-4aef-9b3a-d2749660a984","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-fogadas-jobbrol-usa-magyarorszag-orban-trump-palladino-rogan","timestamp":"2025. április. 17. 14:30","title":"Bejött a demokraták Rogán-trükkje, Orbánék most futhatnak az amerikai álmuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46a857d-1546-4d1c-b3c2-46fd4eb6c2bb","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Elementáris erővel csaptak össze a napokban a magyar tudományos élet különböző képviselői a Magyar Tudományos Akadémiának és tagjainak a szerepéről. A tét százmilliárdokban is mérhető, de végső soron a tudományos kutatás szabadságáról vagy politikai függőségéről van szó.","shortLead":"Elementáris erővel csaptak össze a napokban a magyar tudományos élet különböző képviselői a Magyar Tudományos...","id":"20250417_mta-200-kozgyules-vagyon-ingatlanok-hun-ren-orban-viktor-schmidt-maria-freund-tamas-palinkas-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a46a857d-1546-4d1c-b3c2-46fd4eb6c2bb.jpg","index":0,"item":"3dcd23de-9201-498d-9128-31abb29414dc","keywords":null,"link":"/360/20250417_mta-200-kozgyules-vagyon-ingatlanok-hun-ren-orban-viktor-schmidt-maria-freund-tamas-palinkas-jozsef","timestamp":"2025. április. 17. 06:30","title":"Kiújult vita az MTA-vagyonról: három patinás ingatlan kontra három év szabadságvesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök, hogy elviharzott a rendezvényről, majd a Kúria közleményben minősítette „éles politikai kritikának” az ügyvédi kamara elnökének felszólalását.","shortLead":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök...","id":"20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"b0b334b7-51e8-455d-9a2c-bcdba700467c","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","timestamp":"2025. április. 16. 19:25","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara a Kúria kritikájával szemben is kiállt Havasi Dezső elnök mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. ","shortLead":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági...","id":"20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777.jpg","index":0,"item":"803cb9cc-3a60-4d12-b246-23d2d49a0b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:28","title":"Vizsgálatot indított a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája ellen az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]