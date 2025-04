Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek milyen szerepet szán.","shortLead":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek...","id":"20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f.jpg","index":0,"item":"bb305d2d-7853-4fb4-b070-7da4b4244e43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 10. 10:03","title":"Nagy változás jön a Photoshopba és a többi Adobe-termékbe, sok munkát vehet át a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797e2af3-b094-4809-8cbb-a9b3c80d0dd4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági övnek és szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg a sofőr.","shortLead":"A biztonsági övnek és szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg a sofőr.","id":"20250411_arokba-borult-tartalykocsi-kiborult-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797e2af3-b094-4809-8cbb-a9b3c80d0dd4.jpg","index":0,"item":"5d43eafe-d90e-4222-8c6d-a2888c169efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_arokba-borult-tartalykocsi-kiborult-tej","timestamp":"2025. április. 11. 12:14","title":"Árokba borult egy tartálykocsi az M6-on, 23 ezer liter tej ömlött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos, hogy milyen megnevezés van a blokkra írva.","shortLead":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos...","id":"20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5.jpg","index":0,"item":"80645fd7-399c-46ce-a5c8-3476286100e3","keywords":null,"link":"/elet/20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","timestamp":"2025. április. 09. 18:46","title":"A német szélsőjobboldal szerint a Lidl és az Aldi el akarja törölni a húsvéti nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos részletekre.","shortLead":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos...","id":"20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42.jpg","index":0,"item":"7a404521-a8fd-4d0e-bf0e-80b3605fb174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. április. 09. 16:03","title":"Magától elintézi a bevásárlást az Amazon MI-je, ami később akár egy egész esküvőt is megszervezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrajnai háború által táplált gazdasági növekedés alaposan lelassult az elmúlt hónapban.","shortLead":"Az ukrajnai háború által táplált gazdasági növekedés alaposan lelassult az elmúlt hónapban.","id":"20250410_orosz-gazdasag-lassulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"2f320c9b-76bb-4b1a-9e30-f682d23b9b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_orosz-gazdasag-lassulas","timestamp":"2025. április. 10. 17:14","title":"Lelassult az orosz gazdaság, és nem látszik, hogy ebből hogyan másznak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334464a-bd8c-4ce0-8499-231fdec2a4af","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Önkénteseket keresnek, akik sétálnának egy nagyot, és közben keresnék az ürgelyukakat.","shortLead":"Önkénteseket keresnek, akik sétálnának egy nagyot, és közben keresnék az ürgelyukakat.","id":"20250410_urge-osszeiras-szamlalas-urgelyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7334464a-bd8c-4ce0-8499-231fdec2a4af.jpg","index":0,"item":"f6893fbc-bb01-4c57-acfe-2e0b5522ccef","keywords":null,"link":"/zhvg/20250410_urge-osszeiras-szamlalas-urgelyuk","timestamp":"2025. április. 10. 14:09","title":"Idén is összeírják az ürgéket, lehet jelentkezni a számlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet készítettek egy egér agyának apró szegletéről, ez pedig több betegség kezelésében is fontos lehet.","shortLead":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet...","id":"20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb.jpg","index":0,"item":"d22d8ab7-1462-4096-96bd-84b04aef674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","timestamp":"2025. április. 10. 19:03","title":"Elkészítették az agy valaha volt legrészletesebb 3D-s térképét, áttörést hozhat az idegtudományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Izgalmas új funkciót tesztel az Instagram: kódokkal lehet zárolni a Reels videókat, de jó hír, hogy lesz segítség.","shortLead":"Izgalmas új funkciót tesztel az Instagram: kódokkal lehet zárolni a Reels videókat, de jó hír, hogy lesz segítség.","id":"20250410_meta-instagram-reels-videok-titkos-kodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"70843fa3-e3a5-4e3e-9be9-a29d855e4e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_meta-instagram-reels-videok-titkos-kodok","timestamp":"2025. április. 10. 09:03","title":"Titkos kódok jönnek az Instagramra, csak ezekkel lehet majd megnézni bizonyos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]