[{"available":true,"c_guid":"57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal kapcsolatban.","shortLead":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal...","id":"20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b.jpg","index":0,"item":"cf4fb3c5-621f-4fef-8cf2-9492f98ef29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 17. 17:03","title":"Jó hírt kapott, ha Xboxot használ: már letöltés nélkül is nyomkodhat több mint 100 játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","shortLead":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","id":"20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26.jpg","index":0,"item":"1d0b09f4-9377-4751-877d-f3b3773e22ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","timestamp":"2025. április. 16. 20:04","title":"„A vendégek nem is sejtették, mekkora fertőzésveszélynek vannak kitéve” – koszos wellness hotelt zárt be a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","shortLead":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","id":"20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775.jpg","index":0,"item":"33ace304-ed06-4de7-8fb5-f85370050c67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","timestamp":"2025. április. 16. 14:58","title":"Tovább szigorította volna a Pride miatt kiszabott bírságot egy fideszes javaslat, de ezt már Kósa Lajos is hülyeségnek minősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 455 ezer forint volt, a közepes nettó 371 ezer forint.","shortLead":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint...","id":"20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3.jpg","index":0,"item":"f551090f-b85d-4432-9d9d-d492e58de2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Beesett a keresetek emelkedése februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","shortLead":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","id":"20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1.jpg","index":0,"item":"75356bed-9869-4e06-880b-aa98f5f17683","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","timestamp":"2025. április. 17. 08:08","title":"Drasztikus visszaesés: több mint egy évtizede alig esik hó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","shortLead":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","id":"20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873.jpg","index":0,"item":"ddae1c0c-4e15-4317-b2b3-f6726eabe155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","timestamp":"2025. április. 17. 06:43","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af14f-3f5c-4f53-8b97-a46918f8d88b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi összefogás segített majdnem tízezer kötet áttelepítésében.","shortLead":"Közösségi összefogás segített majdnem tízezer kötet áttelepítésében.","id":"20250417_konyvesbolt-koltoztetes-elolanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555af14f-3f5c-4f53-8b97-a46918f8d88b.jpg","index":0,"item":"1aea1ef0-8e93-4bfd-aa2f-ea67d209be87","keywords":null,"link":"/elet/20250417_konyvesbolt-koltoztetes-elolanc","timestamp":"2025. április. 17. 10:30","title":"A világ legmenőbb könyvesbolt-költöztetése történt egy michigani kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői bizalmat.","shortLead":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői...","id":"20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed.jpg","index":0,"item":"7c174ba9-bf50-4e73-a9c3-43217b935015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","timestamp":"2025. április. 17. 12:07","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: Alaptörvény-sértően fosztották meg a szaldóelszámolástól a háztartási napelemeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]