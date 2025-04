Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami a készülék kamerájához, mikrofonjához és sok máshoz is hozzáférést szerzett.","shortLead":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami...","id":"20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382.jpg","index":0,"item":"d6f22c49-810e-4617-a4e0-bcd04c30bda7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 18. 20:03","title":"Több mint 100 veszélyes kémprogramot találtak, telefonokon terjednek azokhoz, akiket kipécéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f85960-0760-4893-853c-5ddc18536804","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Egyre élesebb a feszültség Kína és az Egyesült Államok között, az ázsiai ország most az USA szórakoztatóiparának csap oda válaszul Donald Trump védővámjaira. Önmagában a filmipar nem képvisel akkora értéket, hogy csak ettől meghajoljon Trump, a lépésnek a szimbolikája viszont kétségtelen, és a szórakoztatóipar többi szegmensében is szívhatják a fogukat az amerikai vevők.","shortLead":"Egyre élesebb a feszültség Kína és az Egyesült Államok között, az ázsiai ország most az USA szórakoztatóiparának csap...","id":"20250419_trump-vamhaboru-usa-kina-film-hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f85960-0760-4893-853c-5ddc18536804.jpg","index":0,"item":"3de1c319-70ea-40d0-afb9-e0a322def3be","keywords":null,"link":"/360/20250419_trump-vamhaboru-usa-kina-film-hollywood","timestamp":"2025. április. 19. 15:30","title":"A trumpi vámháború mellékhatása: sárkányt uszít Peking Amerika kapitány pajzsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","shortLead":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","id":"20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424.jpg","index":0,"item":"0049bb4a-6adf-4d0c-8f20-0d7c6dcf6467","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","timestamp":"2025. április. 19. 20:37","title":"Norris falnak csapta az autóját, Verstappen nyerte az időmérőt Dzsiddában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6898ae3-6920-447a-abc0-98051ff1c241","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A győztes Tiangong Ultra több mint kétszer annyi idő alatt teljesítette a távot, mint a leggyorsabb ember.","shortLead":"A győztes Tiangong Ultra több mint kétszer annyi idő alatt teljesítette a távot, mint a leggyorsabb ember.","id":"20250419_humanoid-robot-futoverseny-peking-felmaraton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6898ae3-6920-447a-abc0-98051ff1c241.jpg","index":0,"item":"76a9262d-3317-4fcc-8bb6-ab900b4a1707","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_humanoid-robot-futoverseny-peking-felmaraton","timestamp":"2025. április. 19. 08:55","title":"Humanoid robotok is versenyeztek a pekingi félmaratonon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","shortLead":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","id":"20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b.jpg","index":0,"item":"99e64430-c00e-441d-912b-6c2cc5a4d391","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 19. 13:40","title":"A sertéseket is leölik a rábapordányi telepen, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Einstand, érdekes, sajtháború, kéknyelv, életjel.","shortLead":"Sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250420_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"2e45fa03-6c92-4e4c-bb43-eadba4e623b5","keywords":null,"link":"/360/20250420_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Rogán, az Erkölcsös, netán Rogán, a Feddhetetlen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. április. 19. 11:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]