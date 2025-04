Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e88a640b-17da-413d-814f-2364a3d77e5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Stefan Lengyel tervezett villamost, sörösüveget, írógépet, gombnyomásos telefonregisztert. Utóbbi kettőnek a számítógép és a mobiltelefon megjelenése tett be, de nem haragszik ezért. Azt mondja, a hosszú élet titka, hogy el kell tudni engedni, amin nem lehet változtatni. HVG-portré.","shortLead":"Stefan Lengyel tervezett villamost, sörösüveget, írógépet, gombnyomásos telefonregisztert. Utóbbi kettőnek a számítógép...","id":"20250423_stefan-lengyel-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e88a640b-17da-413d-814f-2364a3d77e5e.jpg","index":0,"item":"783bde9b-6e4b-4550-952e-f54e32c393c6","keywords":null,"link":"/360/20250423_stefan-lengyel-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 23. 18:00","title":"„Továbbtanulásra alkalmatlan” – így kezdődött a mai benzinkútoszlopok hírneves tervezőjének karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el az autó.","shortLead":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el...","id":"20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698.jpg","index":0,"item":"a305958e-19ad-4bf5-888d-b81e4392960d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","timestamp":"2025. április. 23. 12:21","title":"Nyolcvannal csapódott két kerékpáros közé egy autós – vádat emeltek a sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43704355-f133-4d03-a76f-648c3f98141b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatójának februárban ítélték oda a doktori címet, miután decemberben annak ellenére sikeresen megvédte a disszertációját, hogy Rácz András szerint az többoldalnyi átvett szöveget tartalmazott, és nem is Orbán Balázs gépén készült.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatójának februárban ítélték oda a doktori címet, miután decemberben annak ellenére...","id":"20250423_orban-balazs-doktori-elte-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43704355-f133-4d03-a76f-648c3f98141b.jpg","index":0,"item":"a77d66e9-5154-441e-aa03-7b23b83f20c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_orban-balazs-doktori-elte-plagium","timestamp":"2025. április. 23. 14:36","title":"Orbán Balázs átvette a doktoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841227c6-7d76-4aad-ad69-bc3bcbbab65a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Iskolai férőhelybővítésekről is döntött a kormány, egy lépéssel közelebb az új magyar-szlovák Duna-híd.","shortLead":"Iskolai férőhelybővítésekről is döntött a kormány, egy lépéssel közelebb az új magyar-szlovák Duna-híd.","id":"20250423_nemzetkozi-fair-play-nap-duna-hid-iskolak-ferohelybovites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/841227c6-7d76-4aad-ad69-bc3bcbbab65a.jpg","index":0,"item":"c0973791-9bd3-4b63-bd80-f177b558467b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_nemzetkozi-fair-play-nap-duna-hid-iskolak-ferohelybovites","timestamp":"2025. április. 23. 06:27","title":"Nemzetközi Fair Play gála lesz Budapesten 147 millió forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna EU-tagsága ügyében szavaztat a kormány. Ellenérvként pedig számos csúsztatással és féligazsággal, de még több hazugsággal ijesztget és hergel.","shortLead":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna...","id":"20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e.jpg","index":0,"item":"d26d55a1-aa0d-445e-917c-6e22cc8a1a5a","keywords":null,"link":"/360/20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 24. 06:30","title":"Gyurcsányék 23 millió románjánál is nagyobbakat hazudik a kormány az Ukrajna EU-tagságával riogató konzultáció mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők találtak anomáliákat. Szerinte nem igaz az alapítványokkal kapcsolatban emlegetett 500 milliárd forintos vagyonvesztés, ahogy az is téves keretezés, hogy Orbán Viktor bármire is utasította volna az ÁSZ-t.","shortLead":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők...","id":"20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906.jpg","index":0,"item":"03baffdd-d00d-4f21-bb26-e3d3430b3eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","timestamp":"2025. április. 23. 13:02","title":"Gyilkolásra használt kenyérszeletelő késhez hasonlította az MNB-alapítványokat az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy a Google-nek egy bírósági döntés miatt meg kell válnia a Chrome böngészőjétől. Ha ez valóban így történik, az egy másik céget hozhat monopolhelyzetbe: az OpenAI-t.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a Google-nek egy bírósági döntés miatt meg kell válnia a Chrome böngészőjétől. Ha ez valóban...","id":"20250423_google-chrome-bongeszo-eladasa-openai-felvasarlas-chatgpt-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"98364c28-ff8f-4a16-adc8-ce02b1e82f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-chrome-bongeszo-eladasa-openai-felvasarlas-chatgpt-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 23. 09:33","title":"Megvenné a Chrome böngészőt az OpenAI a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]