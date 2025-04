Egy tucatnyi, demokrata vezetésű állam szerdán beperelte a Trump-kormányzatot az amerikai nemzetközi kereskedelmi bíróságon New Yorkban. Álláspontjuk szerint Trump vámpolitikája törvénytelen, és káoszt okoz az amerikai gazdaságban, ezért annak leállítását követelik – írja a The Guardian.

A kereset szerint a Donald Trump által bevezetett politika „inkább az elnök szeszélyeinek, mintsem a törvényes hatalom észszerű gyakorlásának” volt alárendelve.

Trump korábban a vámok kivetésénél egy nemzetközi gazdasági törvényre hivatkozott (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), a perben érintett államok azonban azzal érvelnek, hogy a vészhelyzetre szabott törvény nem ad felhatalmazást az elnöknek önkényes vámok kivetésére. Ezért arra kérik a bíróságot, hogy nyilvánítsa jogellenesnek a vámokat, illetve akadályozza meg, hogy a kormányhivatalok és a tisztviselők érvényt szerezzenek azoknak.

A Trumpot perelő államok: Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Új-Mexikó, New York és Vermont. Álláspontjuk szerint vámokat csak a Kongresszus vethet ki, az elnök – az általa hivatkozott törvény alapján – ettől csak úgy térhet el, ha „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelentő veszély jelentkezik külföldről.

A The Guardian emlékeztet rá, hogy a múlt héten hasonló eszközhöz nyúlt Gavin Newsom, Kalifornia állam kormányzója is, aki szintén a vámpolitika miatt perelte a Trump-kormányzatot, mondván: az ország legnagyobb importőreként több milliárd dollárnyi bevételtől eshet el az állam. Newsom keresetére reagált a Fehér Ház szóvivője, Kush Desai, aki azt mondta, hogy a kormány „továbbra is elkötelezett amellett, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel – a vámoktól a tárgyalásokig – kezelje ezt a nemzeti vészhelyzetet, amely megtizedeli Amerika iparát, és hátrahagyja a munkavállalóinkat”.

Az új, tizenkét állam által indított pert pedig „boszorkányüldözésnek” nevezte, illetve közleményében kitért arra is, hogy a illegális migráció, a határon átáramló fentanyl és az USA éves áruforgalmi deficitje is nemzeti vészhelyzetnek minősül – írta meg a CNN.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: AFP / Brendan Smialowski