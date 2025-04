Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","shortLead":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","id":"20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43.jpg","index":0,"item":"2efab87b-59ee-4173-9091-5b0f87b35c01","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 14:51","title":"A kajszikezdemények 60 százalékát elvitték az április eleji fagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dc4c8c-bff7-43a5-8aaf-6da23b02d787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A képet Nikasz Szafronov, Oroszország egyik leghíresebb művésze készítette, mert úgy érezte, ez közelebb hozná hazáját az USA-hoz.","shortLead":"A képet Nikasz Szafronov, Oroszország egyik leghíresebb művésze készítette, mert úgy érezte, ez közelebb hozná hazáját...","id":"20250422_trump-festmeny-putyin-safranov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37dc4c8c-bff7-43a5-8aaf-6da23b02d787.jpg","index":0,"item":"f2cb2583-0944-4148-93b4-7bfa8acc081c","keywords":null,"link":"/elet/20250422_trump-festmeny-putyin-safranov","timestamp":"2025. április. 22. 17:27","title":"Megmutatták: ezt a festményt kapta Trump Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el az autó.","shortLead":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el...","id":"20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698.jpg","index":0,"item":"a305958e-19ad-4bf5-888d-b81e4392960d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","timestamp":"2025. április. 23. 12:21","title":"Nyolcvannal csapódott két kerékpáros közé egy autós – vádat emeltek a sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac95a0b-8b7c-438f-b2c9-5490587a242e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina elmondása szerint a minisztériumi egyeztetésen vázlatszintű terveket mutattak nekik, de az kiderült belőlük, hogy a 12 ezer kollégiumi férőhely megépülne.","shortLead":"Baranyi Krisztina elmondása szerint a minisztériumi egyeztetésen vázlatszintű terveket mutattak nekik, de az kiderült...","id":"20250423_kisajatitas-fovaros-ferencvaros-ingatlanok-diakvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac95a0b-8b7c-438f-b2c9-5490587a242e.jpg","index":0,"item":"60bd3936-9c83-4a17-949a-16429d44f6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_kisajatitas-fovaros-ferencvaros-ingatlanok-diakvaros","timestamp":"2025. április. 23. 07:21","title":"Kisajátította a Diákváros területeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8eda4b-d971-409b-92f9-c72e6467cbb8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok is szemet hunynak felette, de nem világos, hogy nem csak átmeneti enyhülésről van-e szó.","shortLead":"A hatóságok is szemet hunynak felette, de nem világos, hogy nem csak átmeneti enyhülésről van-e szó.","id":"20250423_iran-nok-fejkendo-viseles-megtagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8eda4b-d971-409b-92f9-c72e6467cbb8.jpg","index":0,"item":"3e7de4aa-50a9-4b7b-b67d-d37cb3e0ffcc","keywords":null,"link":"/elet/20250423_iran-nok-fejkendo-viseles-megtagadas","timestamp":"2025. április. 23. 21:57","title":"Egyre több nő tagadja meg a fejkendő viselését Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem mindig voltak jó szónokok, ösztönös tehetségével Ronald Reagan és Bill Clinton emelkedett ki a mezőnyből, de az amerikaiak először Roosevelt hangját ismerték meg.","shortLead":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem...","id":"20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9.jpg","index":0,"item":"468dd0bc-708a-46e8-b36a-7789830c09da","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Trump a szavak korlátlan özönében hisz, az amerikaiakhoz Kennedy, Reagan és Clinton tudott igazán szólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","shortLead":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","id":"20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"daa94607-9520-4805-9c20-f42b8badd4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 24. 12:48","title":"Tiborcz István tagadja, hogy állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]