[{"available":true,"c_guid":"1e171959-a833-4df3-9f02-f577e1a87298","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint háromezer lóerő kettejük összteljesítménye. ","shortLead":"Több mint háromezer lóerő kettejük összteljesítménye. ","id":"20250422_Bugatti-Chiron-Super-Sport-Chiron-Pur-Sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e171959-a833-4df3-9f02-f577e1a87298.jpg","index":0,"item":"4c89e564-7da1-49ed-bf73-eb17d83ea414","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Bugatti-Chiron-Super-Sport-Chiron-Pur-Sport","timestamp":"2025. április. 22. 20:20","title":"Egymás ellen gyorsult a Bugatti brutális duója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","shortLead":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","id":"20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39.jpg","index":0,"item":"8f33da60-037b-44f6-bf76-e8b6e6e0a046","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","timestamp":"2025. április. 22. 15:21","title":"A fél országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott működését. Minden tiltakozás ellenére a Rábel Krisztina által vezetett tankerület átszervezi a népszerű intézmény működését.","shortLead":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott...","id":"20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"fd785324-3228-46f3-9fa1-a38aee9dc7b2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Na, ezt jól megkaptuk…” – cinikus választ írt a tankerület egy szülői panaszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","shortLead":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","id":"20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"6df457a0-49d4-48e9-bc84-1dfed4d5faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 15:03","title":"Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely a szexuális együttlétet igazoló, eddig még feltáratlan nyomokat azonosított.","shortLead":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely...","id":"20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5.jpg","index":0,"item":"d1a60f5a-244a-4b0e-b473-4b1772260e05","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. április. 22. 16:00","title":"Mi az a szexoma és miről árulkodik, amikor igazán nagy baj történt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hívást kapott az MNB egyik ügyintézője egy hazai politikai párt vezetőjétől. Az MNB által nem nevesített illető az Opus Global Nyrt. részvényeihez köthető bennfentes kereskedelem ügyében zajló eljárással kapcsolatban telefonált a jegybank szerint indulatosan. Igen, a hívó fél Magyar Péter volt, aki azt írta, nem fenyegetést, hanem ígéretet fogalmazott meg.","shortLead":"Hívást kapott az MNB egyik ügyintézője egy hazai politikai párt vezetőjétől. Az MNB által nem nevesített illető az Opus...","id":"20250423_mnb-indulatos-telefonhivas-ugyintezo-opus-bennfentes-kereskedelem-piacfelugyelet-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"fcc7a325-f0d1-4949-9ca2-b0527a20fbf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-indulatos-telefonhivas-ugyintezo-opus-bennfentes-kereskedelem-piacfelugyelet-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 23. 15:01","title":"Magyar Péter telefonon beolvasott az MNB ügyintézőjének, a jegybank közleményt adott ki az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]