[{"available":true,"c_guid":"bc0a9d39-d1e2-4699-8cfd-72cf3424f568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató a személyes Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását.","shortLead":"A főigazgató a személyes Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását.","id":"20250426_A-privat-Facebook-oldalan-kelt-ki-az-Uzsoki-korhaz-foigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc0a9d39-d1e2-4699-8cfd-72cf3424f568.jpg","index":0,"item":"aa472363-d231-4b81-a65e-a05ea8e025ea","keywords":null,"link":"/elet/20250426_A-privat-Facebook-oldalan-kelt-ki-az-Uzsoki-korhaz-foigazgatoja","timestamp":"2025. április. 26. 12:44","title":"Ellenzéki rágalomhadjáratot emleget az Uzsoki kórház főigazgatója, miután vizsgálat indult a VIP-ellátás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Ferenc, és ami utána jön. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250427_Bucsu-Elvitelre-podcast-Ferenc-papa-papavalasztas-halal-nekrolog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"1557ca78-e1de-41ba-b28f-8c6af2f5b31c","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Bucsu-Elvitelre-podcast-Ferenc-papa-papavalasztas-halal-nekrolog","timestamp":"2025. április. 27. 06:00","title":"Búcsú │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c.jpg","index":0,"item":"1635ebc2-b749-4d10-a4fa-3d3d26a02bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","timestamp":"2025. április. 26. 07:21","title":"Amikor 160 lóerő maga volt az egész világ: új gazdára vár egy izgalmas Peugeot 405 Mi16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagyváradi panel árából kertesházat lehet venni a határ magyar oldalán.","shortLead":"Egy nagyváradi panel árából kertesházat lehet venni a határ magyar oldalán.","id":"20250426_Romania-EU-csatlakozasa-ota-egyre-tobben-telepulnek-at-Romaniabol-Magyarorszagra-roman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"76522272-975d-4007-84e0-a15f85dd7f92","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Romania-EU-csatlakozasa-ota-egyre-tobben-telepulnek-at-Romaniabol-Magyarorszagra-roman","timestamp":"2025. április. 26. 13:28","title":"Románia schengeni csatlakozása óta egyre többen települnek át magyar kistelepülésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt technika. Akár az otthoni tévében is. Sorra veszünk néhány, a műszaki múzeumon kívül is életképes darabot.","shortLead":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt...","id":"20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056.jpg","index":0,"item":"de556eee-3236-4595-bd40-88b50ed94584","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","timestamp":"2025. április. 27. 16:30","title":"„Ha tudod, mi az a floppy, ideje eljönnöd rákszűrésre“ – Miért használnak még mindig faxot, floppyt, teletextet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is szedtünk ezekből néhányat.","shortLead":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is...","id":"20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c.jpg","index":0,"item":"a7cc6d2d-69cc-4b19-ba8d-021d10b47d02","keywords":null,"link":"/sport/20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","timestamp":"2025. április. 26. 07:15","title":"Nem a plusz fél óra játék káros a labdarúgásra, hanem a kapzsiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]