Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","shortLead":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","id":"20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88.jpg","index":0,"item":"6e7e7361-c40e-4b7e-b981-0df0db50f947","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","timestamp":"2025. április. 28. 11:18","title":"Hatszor nem adott nyugtát a közel-keleti kisbolt, maximális bírságot dobott nekik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna a szegénységgel kapcsolatos adatok miatt, de ezt is leszavazták. ","shortLead":"Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna...","id":"20250428_fideszes-kepviselok-mnb-jegybank-meghallgatas-allami-alapitvanyi-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579.jpg","index":0,"item":"e6af40c1-e200-4b10-bf4a-3610699997ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fideszes-kepviselok-mnb-jegybank-meghallgatas-allami-alapitvanyi-vezetok","timestamp":"2025. április. 28. 12:52","title":"Leszavazták a fideszes képviselők, hogy meghallgassák az MNB-ügyben érintett állami és alapítványi vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai teleszkópba szereltek be.","shortLead":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai...","id":"20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6.jpg","index":0,"item":"bde54862-ef57-43e4-bf05-d50e765716e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Elképesztő fotót lőtt a Napról egy földi teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két hétig tartott.","shortLead":"Két hétig tartott.","id":"20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671.jpg","index":0,"item":"5d2f18ee-23e1-42dd-9b62-b342fe697271","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","timestamp":"2025. április. 29. 05:52","title":"Befejezték blokádjukat az egyetemisták a szerb közmédia épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f4ad6d-d8ee-4f70-b048-c46671a48ad6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén nem volt se nagypéntek, se húsvét, se hosszú hétvége az év harmadik hónapjában. Az első negyedévben a belföldi turizmus alig tudott bővülni, de a külföldi jelentősen, 16 százalékkal nőtt.","shortLead":"Idén nem volt se nagypéntek, se húsvét, se hosszú hétvége az év harmadik hónapjában. Az első negyedévben a belföldi...","id":"20250429_A-turizmus-megreccsent-marciusban-de-a-Nyuszi-tehet-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f4ad6d-d8ee-4f70-b048-c46671a48ad6.jpg","index":0,"item":"92cfee35-9a93-4e99-aa2e-f1f851dce04d","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_A-turizmus-megreccsent-marciusban-de-a-Nyuszi-tehet-rola","timestamp":"2025. április. 29. 08:30","title":"A belföldi turizmus megreccsent márciusban, de a Nyuszi tehet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee6da2e-2440-42da-aece-5ba1ab1ce40f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 30 darab készül belőle. ","shortLead":"Összesen 30 darab készül belőle. ","id":"20250430_Otveneves-Audi-legendabol-csinalt-modern-valtozatot-az-Abt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee6da2e-2440-42da-aece-5ba1ab1ce40f.jpg","index":0,"item":"12cb30a2-71fa-4b63-9001-52e53b20575b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Otveneves-Audi-legendabol-csinalt-modern-valtozatot-az-Abt","timestamp":"2025. április. 30. 08:12","title":"Újraalkották az Audi ős-quattróját – három óra alatt elkapkodták az összeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","shortLead":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","id":"20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c.jpg","index":0,"item":"ca5c55a1-affc-4dcf-9d1b-5b40ba5ba1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","timestamp":"2025. április. 28. 11:42","title":"Jön a Three Days Grace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]