[{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere készített képet. ","shortLead":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere...","id":"20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"07c51ba3-22d2-4c1c-bf76-313edc282ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","timestamp":"2025. április. 29. 22:03","title":"Páratlan kép jött a Marsról: sikerült a magasból lefotózni az éppen költözködő Curiosityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgár jogállás áruba bocsátása összeegyeztethetetlen az uniós polgárság eszméjével – véli az Európai Bíróság. Magyarországon a Fidesz nem ment ilyen messzire, polgárságot nem, csak tartózkodást kínál pénzért.","shortLead":"A polgár jogállás áruba bocsátása összeegyeztethetetlen az uniós polgárság eszméjével – véli az Európai Bíróság...","id":"20250429_Az-Europai-Birosag-aranyvizum-letelepedes-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"e23d2b84-c8b0-46e4-a3f8-fb481446bb97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Az-Europai-Birosag-aranyvizum-letelepedes-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 29. 10:34","title":"Az Európai Bíróság szerint a hazát tilos áruba bocsátani – A Fidesz csak bérbe adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC nem uniós intézmény, mégis EU-s jogot sérthet a magyar döntés.","shortLead":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC...","id":"20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440.jpg","index":0,"item":"7b1a2581-c5db-4bd8-ad2c-2ae90b756a1d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Uniós jogot sérthet, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet, vagy egy offshore-számlát a nevén. Beszélt állítólagos bennfentes kereskedelmes ügyéről is: „ha véletlen ezzel börtönbe tud záratni, lelke rajta” – üzente a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet...","id":"20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"cbc5c9db-8166-450f-b8dd-5a9eeac206c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 07:33","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz droggal és szexvideókkal akarja őt lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06148d6b-c825-4217-bb6e-bd5960ead0c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Schmidt Mária egy olyan francia férfi történetét vett tényként a bucsai mészárlásról, aki a moszkvai propagandát erősíti, és egyszerre kellett volna lennie Lvivben és a vérengzés helyszínén.","shortLead":"Schmidt Mária egy olyan francia férfi történetét vett tényként a bucsai mészárlásról, aki a moszkvai propagandát...","id":"20250429_schmidt-maria-francia-propagandista-putyin-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06148d6b-c825-4217-bb6e-bd5960ead0c3.jpg","index":0,"item":"c65cb992-9cbb-4497-81ee-494a4b03c71c","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_schmidt-maria-francia-propagandista-putyin-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 29. 18:25","title":"Schmidt Mária egy olyan francia propagandistára hivatkozik, akinek Putyin adott orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acde4606-86ff-489a-8aa0-a55f277dc2b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektromos áram nyomait, zúzódásokat, törött bordát fedeztek fel az ukrán orvosszakértők.","shortLead":"Elektromos áram nyomait, zúzódásokat, törött bordát fedeztek fel az ukrán orvosszakértők.","id":"20250429_ukran-ugyeszseg-kinzas-orosz-fogsag-ujsagirono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acde4606-86ff-489a-8aa0-a55f277dc2b1.jpg","index":0,"item":"be4f0a15-5acb-4dfc-8196-a5e2ad616c26","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukran-ugyeszseg-kinzas-orosz-fogsag-ujsagirono","timestamp":"2025. április. 29. 15:55","title":"Ukrán ügyészség: Megkínozták az orosz fogságban meghalt ukrán újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","shortLead":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","id":"20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"43ae27fe-51a7-4d35-9ac8-c5b0615ef47a","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","timestamp":"2025. április. 28. 16:56","title":"Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója ellenőrzi Matolcsy Ádámék összes MBH-s érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be az amerikai exporttilalom miatt keletkezett űrt.","shortLead":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be...","id":"20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936.jpg","index":0,"item":"a2afbb76-f53a-43fa-89fe-076c4982ed01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","timestamp":"2025. április. 29. 15:03","title":"Titkos MI-chipet fejleszt a Huawei, megszorítaná az Nvidia H100-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]