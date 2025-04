Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","shortLead":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","id":"20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a.jpg","index":0,"item":"d7cbd0d5-12c6-4abd-9f81-e948f58e1aeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","timestamp":"2025. április. 29. 08:41","title":"Látványos elektromos luxusszedánnal rukkolt elő a Buick","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25765dcc-f554-4832-bd46-f91dd983b8b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai előrehozott választást a Liberális Párt nyerte.","shortLead":"A kanadai előrehozott választást a Liberális Párt nyerte.","id":"20250429_Mark-Carney-Trump-megprobal-megtorni-minket-hogy-Amerika-atvegye-az-uralmat-felettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25765dcc-f554-4832-bd46-f91dd983b8b6.jpg","index":0,"item":"2b0464d1-36f7-4f2b-b2f2-fc043251a679","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Mark-Carney-Trump-megprobal-megtorni-minket-hogy-Amerika-atvegye-az-uralmat-felettunk","timestamp":"2025. április. 29. 09:01","title":"Mark Carney: Trump megpróbál megtörni minket, hogy Amerika átvegye az uralmat felettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április 25-én indult a nevezés.","shortLead":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április...","id":"20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be.jpg","index":0,"item":"833b2ffa-094e-476e-b15e-35538f9798e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","timestamp":"2025. április. 29. 14:24","title":"Elindult a nevezés a Ki Mit Tube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc alatt 200 kilométernyi hatótáv tölthető.","shortLead":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc...","id":"20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f.jpg","index":0,"item":"d6ba3330-193c-4186-a20f-6b4738fb11bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"835 kilométert tud egy töltéssel a legújabb Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. ","shortLead":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő...","id":"20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01.jpg","index":0,"item":"9332499b-7eac-430d-a1f1-ce8a767d05cd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Ha elérjük a plafont, akkor akár naponta elviszik a palackokat! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda, mint az Egyesült Államok, az hosszú időre felboríthatja a világ erőviszonyait.","shortLead":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda...","id":"20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e.jpg","index":0,"item":"0e1fe135-235f-4dba-9cfc-a388e407b786","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","timestamp":"2025. április. 30. 08:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést Amerika: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9b291-c5cf-4971-b137-50a6e989c997","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 5,4 másodperces 0-100-as katapultálásra képes Elroq RS-nek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az 5,4 másodperces 0-100-as katapultálásra képes Elroq RS-nek alaposan megkérik az árát.","id":"20250429_bearaztak-a-valaha-keszult-legjobban-gyorsulo-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f9b291-c5cf-4971-b137-50a6e989c997.jpg","index":0,"item":"fe0cf2fc-57fb-4bdb-9d96-39f2269044c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_bearaztak-a-valaha-keszult-legjobban-gyorsulo-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. április. 29. 06:41","title":"Cseh katapult: beárazták a valaha készült legjobban gyorsuló Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]