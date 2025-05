Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető, hogy a bennfentes kereskedelem vádja áll a háttérben.","shortLead":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető...","id":"20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e.jpg","index":0,"item":"69ec232c-1cee-4237-ae20-81f47e7df42b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 07:48","title":"Harmadik alkalommal is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem az övé is.","shortLead":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem...","id":"20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8.jpg","index":0,"item":"67eef3e3-29f7-406d-b8a7-bd6e651d5cfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","timestamp":"2025. május. 06. 16:11","title":"Mácsai Pál: Játszani fogok és rendezni, számomra ez újrakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához. ","shortLead":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket...","id":"20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"666027ff-c8e7-4e92-9643-977436241968","keywords":null,"link":"/360/20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","timestamp":"2025. május. 06. 07:11","title":"A konzervatívok favoritjaként mutatja be Erdő Pétert a New York Times a pápaválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá válik. Jobb esetben letesszük a telefont, rosszabb esetben csalók áldozataivá válunk. Manapság már napról napra változnak a csalók módszerei, így érdemes követni a trendeket és ismerni a legfontosabb figyelmeztető jeleket.","shortLead":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá...","id":"20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373.jpg","index":0,"item":"88249de0-bcf5-43b1-8fa6-c0b65e5f7787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 05. 05:50","title":"Mit tegyek, hogy ne verhessenek át csalók a bankom nevében? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX központja működik. Ez jóval többről szól, mint egyszerű közigazgatási szójátékról.","shortLead":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX...","id":"20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0.jpg","index":0,"item":"af8a3d1f-e369-4a5a-9e8a-892ab97a588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 20:14","title":"Saját városa lett Elon Musknak. Mi lehet a „texasi utópia” célja? Mi lesz Csillagvárosból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken csökkennének. Szerinte a lakások megfizethetetlensége ennél sokkal nagyobb probléma.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken...","id":"20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"1d24c15a-76f6-4b82-838f-a522eaece482","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 06. 12:08","title":"Navracsics: Nem az a veszély, hogy olcsóbbá válnak az ingatlanok, hanem hogy drágák maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat csináljon.","shortLead":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat...","id":"20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce.jpg","index":0,"item":"38ea9b5c-e2e3-4f9e-9bc3-c60d18d5d047","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","timestamp":"2025. május. 05. 13:41","title":"Szente Vajk: 1800 szék van a nézőtéren, itt nem szabad politizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás mértéke. ","shortLead":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás...","id":"20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"d60b600e-fc71-4338-86ac-892b66e9ca14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","timestamp":"2025. május. 05. 12:03","title":"Drágul az Xbox, a játékok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]