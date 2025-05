Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db80b712-63b6-4725-b0e2-8ee0fa568876","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg félmérföldön is a leggyorsabb a világon. ","shortLead":"Nem mellesleg félmérföldön is a leggyorsabb a világon. ","id":"20250508_rekordot-dontott-a-Koenigsegg-Jesko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db80b712-63b6-4725-b0e2-8ee0fa568876.jpg","index":0,"item":"e9fa338f-439c-41bf-a49d-a3e593d549f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_rekordot-dontott-a-Koenigsegg-Jesko","timestamp":"2025. május. 11. 08:11","title":"Gyorsabb 100–200-ra, mint 0–100-ra: újabb rekordot döntött a Koenigsegg Jesko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba849e1b-9884-4417-8a5f-4c83130b897d","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A várakozásoknak megfelelően, de azokat felülmúló arányban nyerte a román elnökválasztás első fordulóját a szélsőjobboldali George Simion. A kérdés, hogy összeáll-e az őt megállítani képes szövetség Nicusor Dan bukaresti főpolgármester mögött.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően, de azokat felülmúló arányban nyerte a román elnökválasztás első fordulóját...","id":"20250511_hvg-roman-elnokvalasztas-szelsojobb-george-simion-nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba849e1b-9884-4417-8a5f-4c83130b897d.jpg","index":0,"item":"88b3e81f-d3c3-4a3f-ba86-103873866502","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-roman-elnokvalasztas-szelsojobb-george-simion-nicusor-dan","timestamp":"2025. május. 11. 10:30","title":"Egységfront építésével próbálják megállítani Romániában a magyarellenes Orbán-követő széljobbos elnökjelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő “vasfüggönyt”. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetés után közzétett videóüzenetben egyben őrültségnek nevezte, hogy az EU be kívánja szüntetni az orosz energiahordozók importját. tett közzé szombaton a Facebookon.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő...","id":"20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"b3ce2a7e-124d-4e15-a6ee-0ca27950dde4","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","timestamp":"2025. május. 10. 15:50","title":"Robert Fico elutasítja az EU és Oroszország között kialakulófélben lévő vasfüggönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény szerint bármikor megvadítható és élvezetes kanyarvadászatra fogható. Teszten a magyar kéz által rajzolt CLE csúcsmodellje.","shortLead":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény...","id":"20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee.jpg","index":0,"item":"c5a7d56f-721d-4d41-a64b-673922f38690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 10. 07:21","title":"Skizofrén élménygép: teszten a finoman kemény Mercedes-AMG CLE 53 sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez igazítanák.","shortLead":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez...","id":"20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"bc5c0e92-1dff-4256-91dd-9c7205aaa600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","timestamp":"2025. május. 10. 08:03","title":"Újítás a Netflixen: ugyanahhoz a filmhez vagy sorozathoz mindenki más-más előzetest lát majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","shortLead":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","id":"20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9.jpg","index":0,"item":"9efc6cc2-977b-48e1-8ae3-c28bc6ad3d0c","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","timestamp":"2025. május. 11. 14:50","title":"Csatornába esett kiskacsákat mentettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","shortLead":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","id":"20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a.jpg","index":0,"item":"c06302a8-6d00-404c-ab7d-b588030555dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","timestamp":"2025. május. 10. 10:03","title":"Itt van az ukránok új fegyvere: 1600 km-re is elmegy, akár 120 kg robbanóanyagot is odavisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet fogni orosz vagy fehérorosz ellenfeleivel, kezet fogott Darja Kaszatkinával, miután pénteken 6-4 6-2-re legyőzte őt az olasz nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet...","id":"20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b.jpg","index":0,"item":"2d0dbc65-aa6c-4c94-969c-ba5f0bf6242e","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:14","title":"Egy ukrán teniszezőnő kezet fogott orosz ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]