Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy ítélte meg, hogy “az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű, konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok”.","shortLead":"Úgy ítélte meg, hogy “az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű...","id":"20250511_Magyar-Levente-kulugyi-allamtitkar-lemondta-a-hetfoi-magyar-ukran-targyalast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"2ff50b71-8029-49d3-98fe-2c3dfd142fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Magyar-Levente-kulugyi-allamtitkar-lemondta-a-hetfoi-magyar-ukran-targyalast","timestamp":"2025. május. 11. 16:02","title":"Magyar Levente külügyi államtitkár lemondta a hétfői magyar-ukrán tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: mentalitásháború, záróakkord, odafigyelés, koppanás, szinodalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417.jpg","index":0,"item":"6790d112-f225-4447-84a2-d968b63ed755","keywords":null,"link":"/360/20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. május. 11. 17:30","title":"Tetovált Ágica és a ferdeszájú: az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő Ukrajna nyugati része ellen, inkább Ukrajna esetleges összeomlására készült. Hegedűs a múlt pénteken kirobbant kémügyről nyilatkozott a német Focus hetilapnak.","shortLead":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő...","id":"20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"ac612307-c1c3-498c-8150-3f292e2c650a","keywords":null,"link":"/360/20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Hegedűs Dániel: „Ez nem egy füstölgő pisztoly”, kétlem, hogy Magyarország be akart vonulni Kárpátaljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandó együttműködni.","shortLead":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán...","id":"20250511_Kover-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"b90e2933-2795-4269-bafe-aa45b5e020bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kover-Laszlo","timestamp":"2025. május. 11. 21:45","title":"Kövér László magyarázza Orbán szavait az AUR elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007f679-7f96-4df7-8fd5-f163cc073bb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyon kevés arany nagyon rövid időre, de ez így is nagyon nagy siker – komoly eredményről számolt be a CERN, melynek során ólmot sikerült arannyá „változtatni”.","shortLead":"Nagyon kevés arany nagyon rövid időre, de ez így is nagyon nagy siker – komoly eredményről számolt be a CERN, melynek...","id":"20250512_cern-nagy-hadronutkozteto-olom-atalakitasa-arannya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7007f679-7f96-4df7-8fd5-f163cc073bb3.jpg","index":0,"item":"97a8e77f-55d7-4b8b-8d6e-c7daac695ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_cern-nagy-hadronutkozteto-olom-atalakitasa-arannya","timestamp":"2025. május. 12. 11:03","title":"Áttörés a CERN-ben: sikerült aranyat csinálni az ólomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e157a4-6d24-4733-ae60-350289978da3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyesek szerint éppen emiatt tartósabbak a címkék és matricák, mint maguk a termékek, amikre rárakják azokat. ","shortLead":"Egyesek szerint éppen emiatt tartósabbak a címkék és matricák, mint maguk a termékek, amikre rárakják azokat. ","id":"20250513_made-in-china-matrica-cimke-kina-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e157a4-6d24-4733-ae60-350289978da3.jpg","index":0,"item":"b0f30a11-e2b5-4f75-845f-de511c9f302b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_made-in-china-matrica-cimke-kina-del-korea","timestamp":"2025. május. 13. 06:01","title":"Nem minden Made in China-címke kínai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"360","description":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást is. Az egy dolog, hogy megtizedelnék a NASA-t, kukáznák a középtávú holdprogramot, a Nemzetközi Űrállomást, továbbá az egyetlen űrhajót, amit a NASA végre ki tudott izzadni – csakhogy félő, hogy ezzel gyakorlatilag átpasszolják az USA űrbeli dominanciáját Kínának.","shortLead":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást...","id":"20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb.jpg","index":0,"item":"093d9c43-01d8-4847-99ad-0b8660fd4879","keywords":null,"link":"/360/20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Most ért be Elon Musk törleszkedése: Trump beszántaná a NASA-t és tálcán kínálná fel a Holdat Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","shortLead":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","id":"20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2.jpg","index":0,"item":"79a9a71b-3c5a-4736-b149-be20c531f221","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 12:24","title":"Tompa Andrea Orbán tihanyi beszédéről: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]