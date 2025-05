Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","shortLead":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","id":"20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"13ad247a-36ba-474e-a6a4-e0d587572c25","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","timestamp":"2025. május. 14. 06:37","title":"Trump a luxusrepülőről: „ez egy ajándék Katar részéről, amelyet hosszú időn keresztül védelmeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán szolgálatok részéről.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán...","id":"20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250.jpg","index":0,"item":"908498f7-6a67-44cd-b8eb-cdf99ceebe18","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","timestamp":"2025. május. 14. 13:37","title":"Kocsis Máté megnevezte a két kiutasított ukrán kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a5763b-8b30-41d8-a82c-fb1f5aa9732f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmányban több mint tíz ország közel ezer rákos beteg DNS-ét vizsgálták a kutatók, és úgy találták, hogy az E. coli baktériumnak is köze lehet a megbetegedéshez.","shortLead":"Egy friss tanulmányban több mint tíz ország közel ezer rákos beteg DNS-ét vizsgálták a kutatók, és úgy találták...","id":"20250514_vastagbelrak-dns-rakos-megbetegedes-kutatas-mikrobium-ecoli-voroshus-egeszseges-eletmod-ultrafeldolgozott-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6a5763b-8b30-41d8-a82c-fb1f5aa9732f.jpg","index":0,"item":"49b01314-a928-41a6-a6a0-de90d86601a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_vastagbelrak-dns-rakos-megbetegedes-kutatas-mikrobium-ecoli-voroshus-egeszseges-eletmod-ultrafeldolgozott-elelmiszer","timestamp":"2025. május. 14. 06:01","title":"Ezért lesz egyre több fiatal vastagbélrákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország stabilizálása jegyében az USA feloldja a szankciókat, és üzletet készít elő. Az öböl-menti országok örülnek, Izrael ellenkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország...","id":"20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d.jpg","index":0,"item":"35f731bf-6792-4155-8ab4-807bff06be69","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","timestamp":"2025. május. 14. 15:27","title":"Trump békül Szíriával, az USA visszavonja a szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae80f6e9-579b-4621-b8d5-d0ff8d346efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK Európai Parlament képviselőjét nagyapja, Apró Antal személyével támadják egy posztban, amit megosztott egy egri fideszes is, majd törölte.","shortLead":"A DK Európai Parlament képviselőjét nagyapja, Apró Antal személyével támadják egy posztban, amit megosztott egy egri...","id":"20250513_rak-maria-dobrev-klara-fidesz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae80f6e9-579b-4621-b8d5-d0ff8d346efb.jpg","index":0,"item":"60a07200-406b-43a0-af75-03ec7d5a1c74","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_rak-maria-dobrev-klara-fidesz-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 14:07","title":"Antiszemita posztot osztott tovább Dobrev Kláráról egy egri fideszes képviselő a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","id":"20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141.jpg","index":0,"item":"4e44100c-6855-4cb6-91e5-ced62425f5a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","timestamp":"2025. május. 13. 17:39","title":"Trump 142 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha a PSG győz a Bajnokok Ligája-döntőben, a Fradi focicsapata visszavágásra, a pólósok címvédésre készülnek, akárcsak a Győr női kézisei. Tippeljen a hónap legérdekesebb sporteseményeire!","shortLead":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha...","id":"20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53.jpg","index":0,"item":"a72b5e35-9784-4731-a6bd-135fd295e470","keywords":null,"link":"/sport/20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","timestamp":"2025. május. 13. 16:01","title":"Köznevetség tárgyává tették, most történelmi tettel vághat vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","shortLead":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","id":"20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838.jpg","index":0,"item":"6149eec2-5d15-472c-9b53-616d3f03da9c","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","timestamp":"2025. május. 14. 14:00","title":"„Ilyen helyzetekben tolakodó természetű vagyok” – így került az új pápa asztalához az ünnepi vacsorán Német László belgrádi érsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]