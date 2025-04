Vizsgálat indult, hogy a ragadós száj- és körömfájás betegséget okozó vírus hogyan került a telepekre. Egyelőre nem zárható ki az, hogy nem természetes úton jött létre a vírus, hanem mesterséges úton állították elő – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Arra kérték a szakembereket, laboratóriumokat és hatóságokat, hogy a vírus eredetével kapcsolatban biztos és végleges információt szolgáltassanak – tette hozzá.

Azt is hozzátette később, hogy laboratóriumi közlés alapján érkezett az a jelzés, hogy kémcsőben keletkezett a ragadós száj- és körömfájás vírusa. Ez azonban csak egy szóbeli tájékoztatás volt, ezért a kormány megvárja a hivatalos, írásos jelentést.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, a járványhelyzetről Pintér Sándort hallgatták meg a szerdai kormányülésen, az egyetlen jó hír ezzel kapcsolatban, hogy nincs új rögzített eset. A leölt állatok megsemmisítésével kapcsolatban azt mondta, látják és megértik, hogy van ellenállás ezzel kapcsolatban és a leglogikusabb az lenne, ha ott helyben elégetnék a tetemeket, de az állategészségügyi hatóságok egyértelmű véleménye az, hogy égetés esetén a vírus továbbterjedhet. Ezért kell Gulyás szerint a leölt állatokat eltemetni, de ezt azért nem helyben teszik meg, mert csak olyan helyszín alkalmas erre, ahol a vízbázist nem veszélyezteti.

Bábolnán tiltakoztak az ellen szerdán, hogy náluk temessék el a leölt állatokat, 5 kilométeres kocsisorral és tojásdobálással fejezték ki nemtetszésüket a helyiek.

Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre a ragadós száj- és körömfájást okozó vírus – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A tájékoztatón Vitályos Eszter kormányszóvivővel és Koncz Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával közösen tartja, kövesse a hvg.hu-n!

A Bábolnára szállított, mintegy 3600 tetemet eredetileg Jánossomorján földelték volna el, azonban a helyiek tiltakozása miatt végül Bábolnára esett a választás. Március elején, a kisbajcsi szarvasmarhatelepen (ahol először észlelték a vírust) leölt 1400 marhát is a település melletti dögkútba földelték el.

Azt, hogy a Dunakilitin és Darnózselin leölt állatokat is Bábolnára viszik azt a helyi városvezetés és a lakosság is csak a hírekből tudta meg. Az állatok elföldelésének gyakorlata egyébként is sokakban kétségeket ébresztett, miután hétvégén felkavaró videók kezdtek terjedni az egyik olyan területről, ahová a leölt marhákat vitték.